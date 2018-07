Chine : la "longue marche" des robots a débuté

Des robots qui s'installent partout

De l'industrie des services à la surveillance militaire…

Camions-robots autonomes de livraison de jd.com

Le pigeon drone chinois "dove"

Le journaliste américain de la revue en ligne Wired qui a visité un entrepôt de l'entreprise JD.com — l'équivalent chinois d'Amazon — ne tarit pas d'éloges sur les capacités technologiques et commerciales de ce groupe, désormais l'un des plus riches au monde, après Google, Apple ou… Amazon. Les robots se développent dans de nombreux secteurs en Chine, partout où leur activité peut être plus performante que celle des travailleurs. Dans le secteur militaire aussi, et non sans créer des inquiétudes.La Chine est en retard sur le nombre de robots par travailleurs, selon la Fédération internationale de robotique (FIR), mais elle compte bien rattraper ce retard. "L'Internet, les mégadonnées, l'intelligence artificielle et l'économie réelle doivent être interconnectés, tandis que l'industrialisation et l'utilisation des informations doivent être plus profondément intégrées", soulignait le président chinois Xi Jinping lors d'une étude du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) en décembre 2017.La croissance des robots en Chine est la plus forte au monde : de 25 unités pour 10 000 travailleurs en 2013, le pays est passé à 68 unités en 2016. Selon les études de la FIR, la Chine devrait être parmi les 10 pays les plus robotisés en 2020. Le tri postal du 3ème plus gros opérateur de courrier chinois est effectué par des robots depuis 2016 : 300 robots pour 70 000 colis, trois quart des employés remplacés :Les hôpitaux de Pékin, Shanghai et Guangzhou ont depuis l'été 2017 des réceptionnistes-robots dotés d'un écran sur la "poitrine" et s'ils étaient capables de répondre à 3000 questions à leur installation, ils en sont à 20 000 ajourd'hui grâce à "l'apprentissage machine". Reconnaissance d'image et vocale assure à ces nouveaux employés de métal la capacité de diriger les patients jusqu'aux services hospitaliers que les patients veulent rejoindre, sachant que ces "robots de service" commencent à être aussi utilisés pour l'aide aux personnes âgées.JD.com, principal concurrent d'Alibaba, est parvenu à une capitalisation de 55 milliards de dollars en offrant la commande et la livraison de produits via Internet. Cette entreprise chinoise créée en 1998 s'est lancée dans le e-commerce en 2004 et devrait bientôt battre Amazon en termes de volume de produits vendus.Mais aujourd'hui, les entrepôts géants de JD.com visités par wired ne sont plus gérés par des employés mais par des myriades de robots, comme ceux du concurrent américain Amazon. Sauf que les surfaces sont ici bien plus gigantesques : 100 000 mètres carré, soit 45 minutes de marche pour aller d'un bout à l'autre du bâtiment — dans celui visité par le journaliste américain. Un millier de drones ont été commandés et commencent à livrent des clients en zone non urbaine, complétant les 65 000 robots camions de livraison dans les villes, en test pour une autonomie totale d'ici à la fin de l'année. Chez JD.com tout est automatisé, les robots ont quasiment remplacé l'humain.La dernière trouvaille en matière de robots et d'intelligence artificielle vient du gouvernement chinois : des "pigeons drone de surveillance". Ces oiseaux mécaniques volent de manière autonome, sont équipés d’une caméra, d'un GPS et peuvent transférer des images haute définition par satellite en temps réel à destination de la police ou de l’armée.Cinq provinces chinoises s'en sont équipées, dont le Xinjiang où l'armée surveille de près la population Ouighour afin de réprimer les mouvements séparatistes islamistes. Leur autonomie de 30 minutes est encore faible, mais ils peuvent voler à 40 km/h et sont très discrets puisque indétectables par les radars.La Chine a donc débuté une "longue marche" vers la robotisation, pilotée par intelligence artificelle et va rattraper et certainement dépasser les pays les plus en pointe dans ces domaines sous peu. Pour le meilleur ou pour le pire ?