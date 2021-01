Chine: les sauveteurs creusent pour atteindre des mineurs coincés depuis 9 jours

Les sauveteurs creusaient mardi plusieurs nouveaux conduits afin d'atteindre au moins 12 des 22 mineurs coincés sous terre depuis neuf jours en Chine et menacés par la montée des eaux, ont indiqué les autorités.

Une explosion s'est produite le 10 janvier dans une mine d'or de Qixia, dans la province du Shandong (est), prenant au piège les travailleurs à plusieurs centaines de mètres de profondeur.

Grâce un câble descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs ont déjà pu transmettre des vivres aux mineurs. Ces derniers ont également pu faire remonter à la surface un poignant message manuscrit.

L'auteur de la note, écrite sur une page arrachée d'un cahier, appelait à envoyer des médicaments. Il s'alarmait également d'une montée des eaux souterraines et soulignait que quatre hommes étaient blessés.

Un appel téléphonique entre les sauveteurs et les mineurs a permis de confirmer que 11 personnes se trouvent à 540 mètres sous terre et une douzième 100 mètres plus bas.

Le sort des 10 autres hommes est inconnu.

"La roche près du gisement, c'est principalement du granit (...) qui est très dur et cela ralentit le sauvetage", a indiqué lundi soir Chen Fei, maire de la ville de Yantai, dont dépend Qixia.

En plus de trois conduits déjà percés, les sauveteurs ont entrepris mardi d'en creuser trois autres, selon une carte des opérations de secours publiée par les autorités sur le réseau social Weibo.

La télévision publique CCTV a montré des dizaines de secouristes en train de dégager le puits de sortie, ainsi que des grues et une immense foreuse chargée de creuser de nouveaux boyaux pour atteindre les mineurs.

Deux responsables de Qixia, le chef local du Parti communiste et le maire, ont été démis de leurs fonctions la semaine dernière, en raison du délai d'une journée entre la survenue de l'accident et le lancement des secours.

Les accidents dans les mines sont relativement courants en Chine, où le secteur présente un mauvais bilan en termes de sécurité et où les règlementations ne sont parfois pas appliquées.

En décembre, 23 mineurs avaient perdu la vie dans une mine de charbon à Chongqing, dans le sud-ouest du pays.