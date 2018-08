Chine : un typhon fait trois morts et entraîne l'évacuation de 200.000 personnes

Le passage d'un typhon en Chine a provoqué la mort de trois personnes et l'évacuation de plus de 200.000 autres dans dix villes de la province côtière de Zhejiang, dans l'est de la Chine.

Les 200.000 évacuations préventives ont eu lieu avant l'arrivée, tard dimanche soir, du typhon Yagi qui avait auparavant frappé les Philippines avant de se diriger vers la Chine.

De fortes pluies provoquées par ce typhon ont entraîné à Shanghai la chute d'une enseigne dans un quartier commerçant, provoquant la mort de trois personnes. Six autres ont été blessées.

L'accident s'est produit dimanche soir, sur la route fréquentée de Nanjing East dans le centre-ville, selon un communiqué des autorités de cette municipalité de l'est.

Des images des caméras de surveillance, diffusées par la chaîne de télévision publique CCTV, montrent un imposant panneau situé au-dessus d'un magasin s'effondrer soudainement sur un groupe de piétons.

Trois personnes ont été tuées. Le pronostic vital des six blessés n'est pas engagé, ont précisé les autorités.

D'après un témoin cité par CCTV, un enfant de cinq ans figure parmi les victimes tuées.

Le typhon Yagi avait balayé plusieurs localités des Philippines avant de se diriger vers le nord, à l'est de la Chine.

Les Philippines subissent régulièrement des tempêtes meurtrières, avec en moyenne chaque année une vingtaine de typhons.