Chirac: Macron salue "le respect" des dirigeants étrangers présents

Emmanuel Macron a remercié lundi les dirigeants étrangers présents à l'hommage à Jacques Chirac, y voyant "une preuve d'amitié et une marque de respect" pour le peuple français.

Le président Chirac "a une histoire avec chacun de vos pays, il représentait une certaine idée du monde", a déclaré le chef de l'Etat au début du déjeuner ayant rassemblé à l'Elysée 69 convives, essentiellement des chefs d'Etat et de gouvernement ou d'anciens dirigeants, à l'issue de la cérémonie à l'église Saint-Sulpice.

"Tout le peuple Français a vécu votre présence ce matin à la cérémonie comme une preuve d’amitié et une marque de respect", a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par l'Elysée.

En sortant du déjeuner, l'ancien président Bill Clinton, à la Maison Blanche de 1993 à 2001, s'est souvenu que Jacques Chirac était "toujours positif, toujours très Français". Il "me manquera, je l'aimais bien. J'aimerais bien que ce vieux Jacques soit encore là", a-t-il ajouté avec nostalgie.

"Je me rappelle de lui qui brandissait un pin's de Hillary en 2007. C'était un risque politique, et il disait +ça m'est bien égal si tout le monde sait que c'est mon amie+. J'ai adoré ça. Et je me rappelle aussi que c'est notre alliance dans l'Otan, qui a permis de mettre fin à la guerre des Balkans, et d'empêcher un bain de sang ethnique au Kosovo", a-t-il ajouté.

Au début du repas, Emmanuel Macron a indiqué que le déjeuner avait été conçu comme "une façon conviviale de penser" à Jacques Chirac. Notamment avec des "clins d'oeil" à l'ancien président, comme la salade corrézienne (avec des gésiers) servie en entrée. Les mets ont été préparés par le chef du palais, Guillaume Gomez, qui était déjà dans les cuisines lorsque Jacques Chirac était président, de 1995 à 2007. Ils ont été servis dans la vaisselle ayant été réalisée durant son mandat, a indiqué l'Elysée.

Bill Clinton était assis à la table d'Emmanuel Macron en compagnie du roi Abdallah de Jordanie, des Premiers ministres belge Charles Michel et libanais Saad Hariri, des présidents du Congo Denis Sassou N'Guesso et d'Italie Sergio Mattarella ainsi que de l'ancien dirigeant sénégalais Abdou Diouf. Les anciens présidents français François Hollande et Nicolas Sarkozy ont présidé d'autres tables avec notamment le Premier ministre hongrois Viktor Orban et l'émir du Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani.