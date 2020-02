Chirurgien pédophile: son avocat réticent à l'idée d'un procès public

L'avocat du chirurgien poursuivi devant les assises dans le premier volet d'une affaire hors normes de viols et agressions pédophiles, a affirmé vendredi à l'AFP être "perplexe" sur la "sérénité des débats" si le procès dans un mois à Saintes (Charente-Maritime) devait être public.

"Cette publicité sans arrêt depuis 6 mois (...) d'un dossier qui doit être jugé dans un mois me rend un peu perplexe quant à la sérénité des débats dans le cas où ils seraient publics", a prévenu Thibaut Kurzawa, avocat de l'ancien chirurgien Joël Le Scouarnec, au moment où la question d'un huis-clos divise les parties civiles.

"Dans l'hypothèse où ces débats devaient être publics, on peut craindre des débordements", a estimé l'avocat en évoquant un contexte d'"acharnement public" et "le climat de haine" sur son client, objet d'une cascade de révélations sur son long parcours de pédophile, sur fond d'omerta.

Soupçonné de centaines d'abus sexuels sur mineurs pendant 30 ans de carrière, Joël Le Scouarnec, 69 ans, doit comparaître les 13, 16 et 17 mars devant la cour d'assises de la Charente-Maritime à Saintes dans un premier volet. Il est accusé d'abus sexuels par quatre très jeunes victimes mineures à l'époque - deux nièces et une patiente, toutes désormais majeures, et la fille de ses voisins à Jonzac (Charente-Maritime), 9 ans aujourd'hui, qui l'avait dénoncé en 2017. Il reconnaît des agressions mais nie les viols.

A quelques semaines de l'audience annoncée comme très médiatique, les conditions du procès, en présence ou non du public et de la presse, sont incertaines.

Les parents de la fillette ont annoncé dimanche au JDD qu'ils réclamaient un procès au grand jour, contrairement aux deux nièces du chirurgien qui ont affirmé le 9 février au Parisien qu'elles souhaitaient le voir jugé à huis-clos pour des abus remontant aux années 1990 à Loches (Indre-et-Loire). Si ces dernières maintenaient cette position, le huis-clos serait automatiquement ordonné à l'ouverture de l'audience.

Le récit de la fillette en 2017 avait mis les enquêteurs sur la piste d'une affaire de pédophilie d'ampleur inégalée qui a conduit à ouvrir une seconde procédure, toujours en cours à Lorient. A ce jour, les enquêteurs ont identifié 349 autres victimes potentielles du chirurgien dont 246 avaient porté plainte au 11 février, selon le parquet.