Choléra en RDC: l'OMS annonce 800.000 vaccinations

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé lundi le lancement d'une vaste campagne de vaccination contre le choléra dans l'est de la République démocratique du Congo, rappelant que l'épidémie d'Ebola n'était pas la seule à frapper le pays.

"Plus de 800.000 personnes seront vaccinées contre le choléra dans le Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), avec le lancement aujourd’hui (lundi) d'une grande campagne de vaccination orale", selon un communiqué conjoint OMS-Gavi.

"La campagne sera mise en œuvre par le ministère de la Santé de la RDC avec le soutien de l'OMS et de ses partenaires, et financée par Gavi, l’Alliance du Vaccin", est-il précisé.

"Plus de 10.000 cas de choléra ont été signalés dans le pays depuis janvier 2019, entraînant plus de 240 décès. En outre, plus de 80.000 cas présumés de rougeole ont entraîné plus de 1.400 décès depuis le début de l'année tandis qu'un cas de poliovirus de type 2 en circulation a été signalé dans la province du Kasaï plus tôt ce mois-ci".

"La RDC est confrontée à une combinaison sans précédent d'épidémies meurtrières", a déclaré le Dr Seth Berkley, directeur exécutif de Gavi, cité dans le communiqué.

Ces épidémies font moins parler d'elle que l'épidémie d'Ebola qui a tué près de 1.300 personnes au Nord-Kivu, dans la région de Beni et Butembo.

"Plus de deux millions de personnes ont été vaccinées récemment en RDC dans le cadre d'une campagne de riposte à la rougeole dans 72 zones de santé", est-il précisé. "Plus de 400.000 personnes devraient être vaccinées ultérieurement dans le cadre de cette réponse".