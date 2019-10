Christian Prudhomme: "le Tour est dessiné pour des coureurs qui osent"

Sans les grands cols classiques mais avec une spectaculaire nouveauté, le Tour de France 2020 "est dessiné pour des coureurs qui osent", selon son directeur Christian Prudhomme.

Q: Quel état d'esprit aviez-vous en dessinant cette édition ?

R: "La volonté de varier les étapes nous anime chaque année. Le Grand départ dans le sud, le 7e seulement en 107 éditions, nous permet d'avoir la montagne dès le deuxième jour, avec un dénivelé de 4000 mètres, une arrivée au sommet le 4e jour, à Orcières-Merlette qui est l'une des légendes des années 1970 et le Mont Aigoual. On cherche toujours, non pas à durcir mais à varier, trouver de nouvelles ascensions, utiliser pourquoi pas les nouvelles routes."

Q: Et un seul contre-la-montre ?

R: "Il est pour des rouleurs-grimpeurs. J'espère que La Planche des Belles Filles sera la finale du Tour de France, avec deux-trois coureurs dans le coup. Cette montée est le symbole de ce que nous faisons avec Thierry Gouvenou (directeur de course) depuis des années: aller chercher les difficultés en dehors des deux grands massifs que sont les Pyrénées et les Alpes, dans le Massif Central, le Jura et les Vosges."

Q: Qu'ont à craindre les favoris ?

R: "Ce qui me plaît dans ce parcours, c'est que cela peut se passer partout. Il y a des pièges à foison. Il faudra ne pas se faire piéger dans la première semaine, qui est faite pour ceux qui osent. Il y a des possibilités d'attaque innombrables. Un coureur du deuxième rideau, qui n'est pas dans les trois-quatre grands favoris, peut saisir sa chance et le scénario du Tour sera complètement différent."

Q: Pourquoi l'absence des grands classiques, le Tourmalet, le Galibier, le Ventoux ?

R: "Chaque parcours du Tour varie. L'an dernier, on est passé par le Tourmalet, l'Izoard, le Galibier, l'Iseran. Ces dernières années, on a +inventé+ entre guillemets des arrivées au Galibier, à l'Izoard. Là, ce sera différent. On se projette vers l'avenir. Mais j'ai la conviction que le col de la Loze, qui est extraordinaire, prendra sa place assez régulièrement dans le Tour de France, que ce soit une arrivée ou un simple passage."

Q: Vous êtes enthousiaste sur cette nouveauté...

R: "En voyant le col de la Loze, c'est très prétentieux, j'ai pensé à Henri Desgrange, le créateur du Tour de France, quand il a découvert le Galibier. C'est le prototype du col du XXIe siècle, parce qu'il est différent de tous les autres. La route épouse les courbes de la montagne, c'est hallucinant."

Q: Que dites-vous à la partie du pays délaissée ?

R: "On a la chance d'avoir 300 candidatures, dont une quinzaine de conseils départementaux. Avec 3500 kilomètres, le Tour ne peut aller partout. Il était coupé l'an dernier dans le sens de la hauteur, il l'est cette fois dans le sens de la largeur mais si le Tour 2020 est aussi emballant, flamboyant, que le Tour 2019, tout le monde sera content. On passe à peu près partout tous les cinq-six ans. On reviendra là où on ne va pas."

Q: Est-ce un Tour pour Thibaut Pinot ?

R: "On ne fait jamais le parcours du Tour pour un coureur en particulier. En revanche, il est dessiné chaque année pour des coureurs qui osent. Certains vont voir Thibaut Pinot, l'an dernier on voyait Romain Bardet. Ce qu'on cherche, c'est l'audace, l'offensive."

Q: L'an dernier, Eddy Merckx a assisté à la présentation. Cette année, il est sur un lit d'hôpital...

R: "Je souhaite à Eddy, ainsi qu'à Raymond Poulidor, le meilleur et le plus prompt des rétablissements. J'avais dit aux coureurs lors du briefing à huis clos au départ du Tour 2019: +on est ici pour Eddy,ce ne sont pas ses 525 victoires qui font qu'aujourd'hui on tremble encore en le voyant, c'est l'émotion qu'il a créée, utilisez la caisse de résonance du Tour, montrez le meilleur de vous-même+. C'est ce qu'ils ont fait."