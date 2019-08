Chute mortelle de Lambrecht: la 4e étape du Tour de Pologne neutralisée

La 4e étape du Tour de Pologne sera neutralisée mardi en hommage au coureur belge Bjorg Lambrecht, décédé lundi des suites de ses blessures après une chute sur la 3e étape de cette épreuve cycliste, ont annoncé les organisateurs.

"Par respect pour Bjorg, les organisateurs de la course avec les arbitres et les équipes cyclistes ont décidé que la quatrième étape du Tour de Pologne sera neutralisée", est-il écrit dans un communiqué paru dans la nuit de lundi à mardi sur le site officiel de l'épreuve qui, en signe de deuil, est désormais en noir et blanc.

Il n'y aura donc ni classement d'étape ni changement au classement général à l'issue de la journée de mardi.

Le trajet de cette quatrième étape, qui mènera les coureurs de Jaworzno à Kocierz (sud) a été réduit à 133,7 km, contre 173 initialement prévus. Plusieurs manifestations et festivités prévues en marge de la course ont été annulées. D'autres mesures éventuelles doivent être communiquées dans la journée, en accord avec l'équipe Lotto-Soudal dont Bjorg Lambrecht faisait partie.

Âgé de 22 ans, Lambrecht avait violemment chuté au 48e kilomètre de la troisième étape, avant d'être transporté en urgence à l'hôpital où il est décédé pendant son opération.

Bjorg Lambrecht est devenu professionnel et a rejoint Lotto Soudal en 2018.

Il avait terminé 2e du Tour de l'Avenir 2017, derrière le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019. Il a aussi gagné Liège-Bastogne-Liège chez les moins de 23 ans. Douzième du Critérium du Dauphiné cette année, il en fut vainqueur du classement des jeunes.

Sa mort brutale a suscité une vague d'hommages et d'émotion dans le monde du cyclisme lundi soir.