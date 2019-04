A Chypre, la police cherche dans deux lacs les victimes d'un tueur en série présumé

La police chypriote mène vendredi des recherches intenses dans deux lacs pour retrouver les restes de trois femmes et d'une enfant étrangères qu'un tueur en série présumé dit avoir jeté dans les eaux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Dans cette affaire qui fait grand bruit sur l'île méditerranéenne, le suspect, un militaire chypriote âgé de 35 ans, a avoué avoir tué sept femmes et jeunes filles étrangères, selon des sources policières.

En cette journée de Vendredi saint dans cette île majoritairement chrétienne orthodoxe, le président Nicos Anastasiades s'est dit "choqué" par ces "meurtres perpétrés contre des femmes étrangères et des enfants innocents".

Le chef de l'Etat exprime "l'indignation de la société chypriote face à des meurtres qui semblent avoir visé spécifiquement des femmes étrangères venues travailler dans notre pays, ce qui est contraire aux valeurs, aux traditions et à la culture" de Chypre, a indiqué son bureau.

Depuis le 14 avril, les enquêteurs ont déjà retrouvé les corps de trois Philippines qui travaillaient à Chypre comme employées de maison. Deux cadavres ont été découverts dans un puits de mine, et un autre dans un puits près d'un champ de tir, dans les environs de la capitale Nicosie.

Vendredi, le chef des pompiers de Chypre, Marcos Trangolas, ainsi que de hauts responsables de la police se sont déplacés près de deux lacs au sud-ouest de Nicosie, afin de superviser de nouvelles recherches pour retrouver les corps de quatre autres victimes que le militaire --dénommé Nicos Metaxas selon les médias locaux-- affirme avoir tuées.

Selon des sources policières citées par l'agence de presse chypriote CNA, les enquêteurs se penchent dans le cadre de cette affaire sur la disparition en 2016 d'une femme indienne ou népalaise ainsi que d'une Roumaine et sa fille. Ils recherchent aussi le corps de la fille de six ans d'une des Philippines retrouvées mortes.

Un plongeur est descendu dans les eaux émeraude du lac Memi, dans la commune de Xyliantos.

- Indignation et excuses -

"Nous examinons des endroits où le robot-caméra n'a pas pu avoir d'image claire. Nous faisons les recherches mètre par mètre grâce aux plongeurs", a indiqué à l'AFP le porte-parole du chef des pompiers Andreas Kettis.

Selon lui, le suspect est venu sur les lieux des fouilles plus tôt dans la journée afin de guider les équipes de plongeurs et d'enquêteurs.

A quelques kilomètres de là, dans la localité de Mitsero, des robots devraient être plongés dans le lac Rouge, dont les eaux acides pourraient toutefois endommager la matériel.

L'affaire a choqué dans cette île très touristique où le taux de criminalité est relativement faible, et les forces de l'ordre ont été accusées de n'avoir pas réagi avec suffisamment de sérieux aux disparitions de ces femmes étrangères.

De nombreux immigrés d'Asie et de Roumanie sont employés à Chypre, notamment comme employés de maison ou dans l'agriculture.

C'est un touriste allemand qui a découvert le premier cadavre alors qu'il prenait des photographies d'un puits de mine de 150 mètres de profondeur. Le corps a été ramené à la surface après des pluies diluviennes.

Le site d'informations Kathimerini Chypre a publié une lettre d'excuses aux victimes.

"La tragédie autour de ces meurtres en série n'est pas seulement un crime contre les victimes et leurs familles. Il s'agit d'un crime contre le pays perpétré par un assassin (...) mais aussi par un Etat et une société qui montrent des tendances xénophobes et des attitudes racistes", écrit ce média.

Et Kathimerini ajoute: "Ce problème est exacerbé par une machinerie d'Etat grossièrement incompétente qui traite les gens séparément, les +Chypriotes+ d'un côté, les "étrangers" de l'autre".