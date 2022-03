A Chypre, un Français va parcourir 280 km à la nage autour de l'île

Un Français habitant Chypre va parcourir 280 km à la nage autour de l'île méditerranéenne à raison de 10-12 km par jour en avril, et organiser des événements dont les recettes seront versées intégralement à des oeuvres de bienfaisance.

"Poursuivant la réalisation d'un rêve et d'actions en faveur de l'écologie et de l'humanitaire, j'ai décidé de me lancer un défi sportif tout en aidant une association caritative dans sa mission de lutte contre les formes de pauvreté et de discrimination", a déclaré mercredi à l'AFP Julien Mevel, âgé de 40 ans.

L'idée de "Cyprus swim tour" ("circuit de natation à Chypre") lui est venue il y a sept mois, et depuis il s'entraîne à la piscine en semaine et en mer le weekend pour avoir la condition physique.

"Je vais nager environ 280 km de Pomos à Finikoudes du 2 au 30 avril, en faisant 10 à 12 kilomètres par jour, soit quatre à cinq heures de nage. Après chaque étape je dormirai dans ma camionnette conduite par un ami proche qui m'aidera pour le ravitaillement", a-t-il ajouté.

Le long du parcours prévu dans la partie sud de l'île divisée, dont le tiers nord est occupé depuis 1974 par l'armée turque, des événements seront organisés, tel le nettoyage des plages à Kourion le 17 avril.

Une semaine après le début du tour, une conférence avec un panel d'experts sera organisée pour sensibiliser la population aux effets du changement climatique et aux personnes vulnérables économiquement.

Un événement de solidarité sera organisé à l'arrivée et tous les fonds collectés pendant le "circuit de natation" seront versés à des associations caritatives, a-t-il dit.