Cinéma : l'Académie des Césars au bord de la crise de nerfs

Tout cela aboutit à une structure où la majorité des membres de l’académie ne se retrouve pas dans les choix qui sont faits en leur nom et qui ne reflète pas la vitalité du cinéma français actuel dans ses très nombreuses composantes.

Comment fonctionne l'Académie ?

Le dîner des Révélations, élément déclencheur

De gauche à droite : Jean-Christophe Folly, Pierre Bokma, Jenny Schily, le réalisateur Ulrich Koehler et l'acteur Hippolyte Girardot à la Berlinale de Berlin pour "La maladie du sommeil", le 12 février 2011 (AP Photo / ©Kai-Uwe Knoth)

De gauche à droite : Amadou Mbow, Mame Sane, Aminata Kane, Nicole Sougou et Mariama Gassama au Festival de Cannes, le 17 mai 2019 pour le film "Atlantique" - (©Arthur Mola/Invision/AP)

Dans une tribune publiée ce lundi 10 février dans le journal le Monde, plus de 200 personnalités du cinéma français dont Agnès Jaoui, Leïla Bekhti, Omar Sy ou Bertrand Tavernier ont réclamé une « réforme en profondeur » de l'Académie des César.Les signataires de la tribune dénoncent le fait de ne pas avoir leur mot à dire dans le fonctionnement de l’académie et de l’association, ni dans le déroulé de la cérémonie. Pire encore, ils n’ont plus accès aux comptes annuels de l’association. Ils souhaitent également l’évolution de ses statuts qui n’ont pas bougé depuis de nombreuses années. Ils espèrent un fonctionnement plus transparent et qui ne repose pas sur « la cooptation ».Prenant acte de ces critiques, le conseil d'administration de l'Académie des César, a indiqué ce mardi qu'il allait saisir dans la journée le Centre national du cinéma (CNC) «afin de nommer un médiateur en charge d'une profonde réforme des statuts et de la gouvernance de l'Académie».Cette institution a été créée en 1975 par le journaliste et producteur Georges Cravenne (décédé en 2009) et est présidée depuis 2003 par le producteur Alain Terzian. L'idée de Georges Cravenne était de promouvoir le cinéma français, à l'instar de l'académie des Oscars américaine ou de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), en français, « Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma ».La liste des membres de l'Académie, constituée de 4.700 professionnels du cinéma, est confidentielle. Pour en faire partie, il faut avoir au moins deux parrainages et avoir participé à au moins trois longs métrages en cinq ans.L'Académie est elle-même régie par l'Association pour la promotion du cinéma (APC). Font partie de l'Association tous les professionnels français ayant reçu un Oscar, les anciens présidents, le (la) Président(e) en titre du CNC et plusieurs personnalités, soit 47 membres.Elle est chapeautée par un conseil d'administration composé des membres fondateurs, d'anciens présidents ou de membres de l'Association, 21 personnes au total, parmi lesquelles les cinéastes Costa Gavras, Claude Lelouch et Tonie Marshall.Chaque membre doit régler une cotisation annuelle de 70 euros et payer un certaine somme pour que ses films fassent partie du coffret des DVDs envoyés à chaque membre.Le 13 janvier, 36 jeunes comédiens pré-nommés pour les catégories Espoirs des Césars sont réunis au Petit Palais pour un dîner de prestige sponsorisé par Chanel. Une soirée glamour au possible, où chaque acteur peut venir accompagné d'une marraine ou d'un parrain de son choix.Le jeune acteur d'origine togolaise, Jean-Christophe Folly avait demandé à l'écrivaine Virginie Despentes de l'accompagner.L'Académie a tout simplement refuser d'accéder à sa demande. Il a donc décliné l’invitation au dîner.Le jeune espoir sénégalais Amadou Mbow qui avait demandé à être accompagné par la réalisatrice Claire Denis a essuyé le même refus de la part de l'Académie.Dès le lendemain, la Société des Réalisateurs de Films a demandé des explications à Alain Terzian, le président de l’Académie, qui s’est excusé sans se justifier.A l'occasion de l'annonce des nominations fin janvier, Alain Terzian annonce finalement des mesures pour instaurer la parité au sein du collège des votants (35% de femmes), au sein du conseil d'administration (28,5% de femmes) et de l'APC (17% de femmes). Des mesures que l'Académie a confirmé vouloir engager, dans un communiqué publié lundi 10 février.Mais les signataires de la pétition ont jugé « insuffisants » les changements promis. Ils ont estimé « qu'il s'agirait de nouveau d'un système de cooptation, vestige d'une époque que l'on voudrait révolue, celle d'un système élitiste et fermé ».La cérémonie se déroulera comme prévu le 28 février prochain à la Salle Pleyel à Paris.