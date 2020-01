Cinq femmes et sept hommes choisis pour juger Harvey Weinstein

La composition du jury qui décidera du sort du producteur déchu Harvey Weinstein, accusé d'agression sexuelle et de viol, a été finalisée vendredi, avec cinq femmes et sept hommes sélectionnés dans une atmosphère tendue.

A l'issue de deux semaines d'audience au tribunal de Manhattan, qui auront vu passer près de 700 personnes convoquées, le juge d'Etat James Burke a validé les 12 jurés - secondés par trois suppléants - qui décideront de l'issue de ce procès emblématique du mouvement #MeToo.

Le processus de sélection s'est nettement accéléré après que la défense a épuisé les 20 récusations péremptoires (sans justification obligatoire) qui lui étaient allouées.

La procureure Joan Illuzzi-Orbon s'est plainte au juge, à plusieurs reprises, que la défense cherchait à écarter systématiquement les jeunes femmes blanches du jury.

L'un des avocats de l'accusé, Arthur Aidala, a notamment demandé la mise à l'écart d'une jurée potentielle qui, à 26 ans, était selon lui trop jeune pour appréhender le contexte du dossier.

"Beaucoup des nuances de cette affaire sont liées à la façon dont le monde tournait dans les années 90", a-t-il expliqué, en référence aux accusations visant Harvey Weinstein qui remontent à cette époque.

Le choix des deux derniers jurés a déclenché une mini-polémique: la défense a accusé une femme d'avoir omis de mentionner qu'elle allait publier, cet été, un roman qui évoque l'histoire de jeunes femmes cibles de prédateurs sexuels.

Le juge l'a tout de même retenue parmi les 12 jurés.

Une "décision aberrante", a indiqué après l'audience aux journalistes l'avocate d'Harvey Weinstein, Donna Rotunno.

Dans la foulée, la défense a déposé un recours en annulation du procès, mettant en avant les "incohérences et les mensonges" de cette jurée.

Accusé de harcèlement ou d'agression sexuelle par plus de 80 femmes, Harvey Weinstein, ne sera cependant jugé à New York que pour deux faits présumés, une agression sexuelle et un viol.

L'ex-producteur de 67 ans risque la perpétuité en cas de condamnation.

Ce procès ultra-médiatisé doit entrer dans le vif du sujet mercredi prochain avec les plaidoiries d'ouverture, et se terminer le 6 mars.