Cinq morts, dont trois enfants, trouvés dans une maison près de Berlin

Les corps sans vie de deux adultes et trois enfants, blessés par balle et à l'arme blanche, ont été découverts samedi dans un pavillon de la banlieue de Berlin, ont indiqué le parquet et la police.

"Les deux adultes âgés de 40 ans et les trois enfants âgés de quatre, huit et dix ans présentaient des blessures par balle et par arme blanche", selon un communiqué de la police du Land de Brandebourg.

Les secours sont intervenus à la mi-journée dans la maison située dans la commune de Königs Wusterhausen, au sud de Berlin, "car des témoins y avaient vu des personnes inanimées", ajoute la même source.

Une enquête judiciaire a été ouverte.