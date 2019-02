Classement ATP: Monfils et Wawrinka bondissent, Federer perd une place

Gaël Monfils et Stan Wawrinka, respectivement vainqueur et finaliste à Rotterdam la veille, ont bondi au classement ATP publié lundi pour atteindre les 23e et 41e rangs d'une hiérarchie où Roger Federer, 7e, a perdu une place.

Dans un classement mondial toujours largement dominé par Novak Djokovic devant Rafael Nadal et Alexander Zverev, Monfils a grimpé de 10 places.

Le Français, aujourd'hui âgé de 32 ans, n'avait plus été aussi bien classé depuis son recul de la 22e à la 36e place le 11 septembre 2017.

Wawrinka, lui, fait un bond de 27 places. Le Suisse de 33 ans, ex-N.3 mondial, n'avait plus été aussi bien classé depuis qu'il était tombé au 263e rang le 11 juin 2018.

Son compatriote Roger Federer a lui perdu une place (7e), échangeant son 6e rang avec Kei Nishikori (+1) qui a atteint les demi-finales à Rotterdam.

L'autre demi-finaliste du tournoi néerlandais (ATP 500) Daniil Medvedev gagne une place et atteint, à 23 ans, le 15e rang mondial, son meilleur classement.

La surprenante finale de l'ATP 250 de New York a permis au vainqueur Reilly Opelka de monter au 56e rang (+33), tandis que son adversaire Brayden Schnur se rapproche du Top 100 (107e, +47).

Vainqueur sur la terre battue de Buenos Aires (ATP 250), Marco Cecchinato atteint lui aussi, à 26 ans, son meilleur classement: l'Italien est désormais 17e (+1). Son adversaire en finale, Diego Schwartzman, conserve sa 19e place.

Le classement ATP au lundi 18 février 2019:

1. Novak Djokovic (SRB) 10.955 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 8.320

3. Alexander Zverev (GER) 6.475

4. Juan Martin Del Potro (ARG) 5.060

5. Kevin Anderson (RSA) 4.595

6. Kei Nishikori (JPN) 4.190 (+1)

7. Roger Federer (SUI) 4.100 (-1)

8. Dominic Thiem (AUT) 3.800

9. John Isner (USA) 3.225

10. Marin Cilic (CRO) 3.140

11. Karen Khachanov (RUS) 2.880

12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 2.805

13. Borna Coric (CRO) 2.605

14. Milos Raonic (CAN) 2.275

15. Daniil Medvedev (RUS) 2.230 (+1)

16. Fabio Fognini (ITA) 2.225 (-1)

17. Marco Cecchinato (ITA) 2.091 (+1)

18. Roberto Bautista (ESP) 1.955 (-1)

19. Diego Schwartzman (ARG) 1.940

20. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1.820

...

23. Gaël Monfils (FRA) 1.650 (+10)

41. Stan Wawrinka (SUI) 1.040 (+27)

56. Reilly Opelka (USA) 883 (+33)

107. Brayden Schnur (CAN) 529 (+47)