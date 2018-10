Classement ATP: Tsonga toujours plus bas

Jo-Wilfried Tsonga n'en finit plus de s'écrouler. Finaliste de l'Open d'Australie en 2008, 5e joueur mondial en 2012, le Manceau pointe désormais au 256e rang après avoir chuté de... 143 places, selon le classement ATP de lundi.

A 33 ans, Tsonga, blessé l'essentiel de la saison, était sorti du top 100 pour la première fois depuis 2007 la semaine dernière. Mais battu d'entrée à Vienne par l'Américain Sam Querrey, il continue son incroyable dégringolade.

Lucas Pouille, battu au 2e tour du tournoi ATP de Vienne, dont il était le tenant, a, lui, perdu neuf places (32e) tandis que Gaël Monfils a atteint les quarts de finale du tournoi autrichien et pointe désormais au 30e rang mondial, à deux longueurs du N.1 français Richard Gasquet (28e).

Progression aussi pour Gilles Simon (+1, 31e) et Jeremy Chardy (+1, 40e). C'est la soupe à la grimace, en revanche, pour Pierre-Hugues Herbert (57e) et Julien Benneteau (72e), qui perdent respectivement 7 et 9 places.

Le seul changement du top 10 est à mettre au crédit du Sud-Africain Kevin Anderson, qui double l'Autrichien Dominic Thiem et le Croate Marin Cilic pour s'emparer de la 6e place mondial à la faveur de son sacre en Autriche, le premier ATP 500 de sa carrière.

Finaliste malheureux à Bâle après s'être extrait des qualifications, le Roumain Marius Copil s'offre un bond de 33 places pour occuper le 60e rang mondial, son meilleur classement.

Classement ATP au 29 octobre :

1. Rafael Nadal (ESP) 7660 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 7445

3. Roger Federer (SUI) 6260

4. Juan Martín Del Potro (ARG) 5460

5. Alexander Zverev (GER) 5115

6. Kevin Anderson (RSA) 4230 (+2)

7. Marin Cilic (CRO) 4050 (-1)

8. Dominic Thiem (AUT) 3825 (-1)

9. John Isner (USA) 3425

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3335

11. Kei Nishikori (JPN) 3210

12. David Goffin (BEL) 2675

13. Borna Coric (CRO) 2460

14. Fabio Fognini (ITA) 2315 (+1)

15. Kyle Edmund (GBR) 2195 (-1)

16. Stefanos Tsitsipas (GRE) 2175

17. Daniil Medvedev (RUS) 1977 (+3)

18. Karen Khachanov (RUS) 1845 (+1)

19. Diego Schwartzman (ARG) 1835 (-2)

20. Marco Cecchinato (ITA) 1829 (+1)

...

28. Richard Gasquet (FRA) 1535

30. Gaël Monfils (FRA) 1355 (+3)

31. Gilles Simon (FRA) 1335 (+1)

32. Lucas Pouille (FRA) 1325 (-9)

40. Jérémy Chardy (FRA) 1110 (+1)

46. Adrian Mannarino (FRA) 1045 (-2)

56. Benoît Paire (FRA) 910 (+2)

57. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 903 (-7)

72. Julien Benneteau (FRA) 767 (-9)

99. Ugo Humbert (FRA) 595 (-7)