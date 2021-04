Classement Forbes 2021 : les milliardaires ne connaissent pas la crise

"Ce fut une année pas comme les autres et nous ne parlons pas de pandémie", débute la version anglophone du classement Forbes. Alors que la crise du coronavirus pourrait plonger 100 millions de personnes dans l’extrême pauvreté dans les prochains mois, les milliardaires eux s’enrichissent. Ils sont même de plus en plus nombreux.



Ainsi, en 2020, 660 nouveaux milliardaires on fait leur entrée dans le célèbre classement annuel des milliardaires du magazine économique Forbes. 493 y figurent pour la première fois, c’est le cas notamment des quatre Français Stéphane Bancel, Olivier Pomel, François Feuillet et Yves-Loïc Martin.Comme le résume le magazine, en 2020, "il y avait un nouveau milliardaire toutes les 17 heures".



La fortune cumulée de ces 2755 milliardaires s’élève aujourd'hui à 13,1 milliards de dollars. En comparatif, "le PIB de l'Allemagne en 2020 était de 4,4 billions de dollars", comme le précise le quotidien belge La Libre Belgique.

Parmi les nouveaux arrivants, des Chinois majoritairement

Parmi les nouveaux arrivants, des Chinois majoritairement. Effet, Forbes révèle que 210 des nouveaux milliardaires viennent de Chine et Hong Kong.



Parmi eux justement, Chen Zhiping, PDG de Smoore International, une société holding d'investissement, s’impose à la 121 ème place du classement avec une fortune estimé à 15,9 milliards de dollars.



Le fondateur et PDG hongkongais de la société de trading quantitatif Alameda Research et de FTX Exchange, Sam Bankman-Fried fait lui aussi son entrée au célèbre classement se hissant à la 274 places avec une fortune estimé à 8,7 milliards de dollars.



Nouveaux arrivants cette fois du côtés des Etats-Unis : Miriam Adelson, la veuve de Sheldon Adelson, l'ancien PDG et président de la société de casino Las Vegas Sands, se hisse à la 36 ème place (38,2 milliards de dollars) devenant ainsi l'israélo-américaine la plus riche du monde.



A la 184ème place, Jeff Yass, le cofondateur et directeur général du Susquehanna International Group rejoint la longue liste des personnalités les plus riches du monde (12 milliards de dollars).



Sur le classement général, les Etats-Unis et la Chine sont les pays qui possèdent le plus de milliardaires : "Les Etats-Unis sont toujours en tête, avec 724 milliardaires, suivis de la Chine (y compris Hong Kong et Macao) qui compte 698 milliardaires", indique le magazine américain.



Graphique des pays qui possèdent le plus de milliardaires. ©Forbes

Jeff Bezos reste l’homme le plus riche du monde

Retrouvez ici le classement des 10 personnalités les plus riches du monde

Classement des 10 personnalités les plus riches du monde du classement annuel des milliardaires du magazine économique Forbes. ©Forbes

Le Top 10 français reste inchangé

Le trio de tête : Arnault - Bettencourt Meyers - Pinault

Avec une fortune estimée à plus 188 milliards de dollars,, le PDG d’Amazon, leader du commerce en ligne conserve sa place de personnalité la plus riche du monde.Il est suivi d’, le cofondateur et directeur de Tesla, SpaceX, Neuralink et The Boring Company dont la fortune s’élève à 151 milliards de dollars en 2020, soit un bond 126 milliards comme l’indique La Libre Belgique. Le français, PDG de LVMH, écope, lui, de la troisième marche du podium avec la maudite somme de 150 milliards de dollars.Le top 10 du classement des milliardaires français reste inchangé, tous ont toutefois vu leur fortune augmenter en 2020.

Côté français, le président du leader du luxe LVMH, Bernard Arnault, reste en tête avec une fortune estimée par le magazine à 125,2 milliards d'euros devant Françoise Bettencourt Meyers héritière de L'Oréal (61,4 milliards) et François Pinault du groupe de luxe Kering (35,3 milliards).



Suivent les frères Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires de Chanel (28,8 milliards chacun), Emmanuel Besnier, héritier de Lactalis (15,9 milliards), Patrick Drahi, propriétaire via Altice de BFM, Libération et RMC (9,8 milliards), Rodolpe Saadé de l'armateur français CMA-CGM (9 milliards), Xavier Niel propriétaire notamment d'Iliad-Free et du Monde (7,3 milliards) et Alain Mérieux de l'empire pharmaceutique bioMérieux (6,8 milliards).

Qui sont ces quatre nouveaux milliardaires français ?

La France est passée dans le classement Forbes de 39 à 42 milliardaires entre 2019 et 2020, Olivier Dassault décédé dans un accident d'hélicoptère en mars étant sorti du classement. Stéphane Bancel, PDG de Moderna Therapeutics Détenant 8% du capital de Moderna Therapeutics, société américaine en pointe dans la course aux vaccins anti-Covid, son PDG français Stéphane Bancel fait une entrée directement à la 23e place du classement Forbes avec une fortune estimée à 3,5 milliards d'euros. Olivier Pomel, PDG de Datadog Deuxième entrée, celle d'Olivier Pomel, à la 34e place avec 1,5 milliard d'euros. Le PDG de la société de surveillance du cloud Datadog détient 6% des actions qui ont vu leur cours s'envoler de 39% après le premier jour de cotation au Nasdaq, selon le magazine. La capitalisation boursière de la société qu'il a cofondée et qui est présente dans 24 pays a déjà atteint 10 milliards d'euros. François Feuillet, PDG de Trigano Suit François Feuillet à la 35e place avec une fortune d'1,5 milliard d'euros. Le PDG de Trigano détient 58% des parts de ce groupe leader européen des camping-cars et possède 9,5 hectares de vignes de grands crus, selon Forbes. Yves-Loïc Martin, co-fondateur des laboratoires d'analyse Eurofins Scientific Enfin, Yves-Loïc Martin, entre à la 36e place avec 1,4 milliard d'euros. Il est le frère de Gilles Martin qui a fondé les laboratoires d'analyse Eurofins Scientific, positionnés dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale. Il en est aujourd'hui administrateur et détient 11% des parts, selon Forbes.

Voir aussi :