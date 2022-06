Classement, maillots, victoires... retrouvez le mode d'emploi du Tour de France

Au Danemark, les coureurs du Tour de France s'entraînent avant le départ. Daniel Cole/AP

Qui succèdera à Tadej Pogacar ? La réponse dans un peu plus de trois semaines, alors que la 109e édition masculine du Tour de France démarre ce 1er juillet à Copenhague. Les cyclistes parcourerons près de 3 350 km, pour arriver à Paris le 24 juillet.Au total, 21 étapes sont programmées. Parmi elles, deux contre-la-montre individuels (à Copenhague et Rocamadour), cinq arrivées au sommet (super Planche des Belles Filles, Granon, Alpe d'Huez, Peyragudes, Hautacam). Une journée de transfert et deux journées de repos sont aussi prévues, à Morzine le 11 juillet et à à Carcassonne le 18 juillet.Lors de chaque étape, quatre maillots distinctifs sont en jeu. Le premier coureur du classements général porte le maillot jaune. Celui avec le plus de points, un maillot verts, le meilleur grimpeur, un maillot blanc à pois rouges et le meilleur jeune, un maillot blanc. Pour y prétendre, il faut être âgé de 23 ans ou moins.À la fin, le vainqueur de la Grande Boucle remporte un prix de 500 000 euros. Au total, ce sont près de2,282 millions d'euros qui sont remis aux coureurs. Par ailleurs, les coureurs bénéficieront de secondes de bonus selon leur classement. Le premier gagnera 10 secondes d'avance sur ses concurrents, le deuxième 6 secondes et le troisième 4 secondes.Sur la ligne de départ, il y aura 22 équipes de huit coureurs. Parmi elles, les 18 équipes du WorldTour (en première division) et 4 équipes de 2e division : Alpecin, Arkea Samsic, B&B Hôtels et TotalEnergies.

Depuis la création du Tour de France en 1903, pas moins de 108 éditions ont eu lieu. La France a remporté 36 fois l'épreuve, la Belgique 18 fois et l'Espagne 12 fois. Suivent ensuite l'Italie, avec 10 victoires à son compteur, la Grande-Bretagne, avec 6 victoires et le Luxembourg avec 5 victoires. Les États-Unis ont remporté trois fois le Tour, con 3 pour les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suisse 2 fois. L'Allemagne, l'Australie, le Danemark, la Colombie et l'Irlande ont chacun 1 victoire à leur compteur. Enfin, 7 victoires ne sont pas attribuées.