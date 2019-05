Classement WTA: Ferro et Garcia progressent, top 20 inchangé

Les Françaises Caroline Garcia et Fiona Ferro ont tiré profit de leur bon parcours au tournoi de Strasbourg pour grappiller deux et six places au nouveau classement publié lundi par la WTA, dont le top 20 demeure inchangé alors que débute Roland-Garros.

Finaliste du tournoi alsacien, Garcia se hisse au 22e rang mondial, pendant que Ferro, quart-de-finaliste, grimpe à la 82e position.

Eliminée dès son entrée en lice à Strasbourg par l'Ukrainienne Dayana Yastremska (32e, +10), lauréate du tournoi et tombeuse de Ferro puis Garcia, Pauline Parmentier a reculé d'une place (66e).

Parmi les joueuses au repos la semaine dernière, Alizé Cornet a conservé sa 48e position et Kristina Mladenovic a gagné une place (53e).

En tête du classement, la Japonaise Naomi Osaka mène toujours la danse devant la Tchèque Karolina Pliskova et la Roumaine Simona Halep, les trois joueuses s'apprêtant à frapper leurs premières balles à Roland-Garros.

Classement WTA au lundi 27 mai:

1. Naomi Osaka (JPN) 6486 pts

2. Karolína Plíšková (CZE) 5685

3. Simona Halep (ROU) 5533

4. Kiki Bertens (NED) 5405

5. Angelique Kerber (GER) 5095

6. Petra Kvitová (CZE) 5055

7. Sloane Stephens (USA) 4552

8. Ashleigh Barty (AUS) 4420

9. Elina Svitolina (UKR) 3967

10. Serena Williams (USA) 3521

11. Aryna Sabalenka (BLR) 3505

12. Anastasija Sevastova (LAT) 3136

13. Caroline Wozniacki (DEN) 3063

14. Madison Keys (USA) 2965

15. Belinda Bencic (SUI) 2893

16. Qiang Wang (CHN) 2812

17. Anett Kontaveit (EST) 2565

18. Julia Görges (GER) 2520

19. Garbiñe Muguruza (ESP) 2465

20. Elise Mertens (BEL) 2305

...

22. Caroline Garcia (FRA) 2055 (+2)

48. Alizé Cornet (FRA) 1155

53. Kristina Mladenovic (FRA) 1090 (+1)

66. Pauline Parmentier (FRA) 844 (-1)

82. Fiona Ferro (FRA) 737 (+6)