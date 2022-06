Classement WTA: Swiatek accroît son avance en tête, Gauff approche du Top 10

La Polonaise Iga Swiatek a largement accru son avance en tête de la hiérarchie mondiale du tennis féminin grâce à sa victoire à Roland-Garros en finale face à l'Américaine Cori Gauff, qui, elle, se rapproche du Top 10, au 13e rang, son meilleur classement.

Avec 8.631 points, Swiatek, devenue N.1 après le retrait de l'Australienne Ashleigh Barty début avril et qui reste sur une série de 35 victoires consécutives, compte désormais plus de 4.300 points d'avance sur la nouvelle N.2, l'Estonienne Anett Kontaveit, selon le classement WTA publié lundi.

Pourtant éliminée dès le premier tour à Roland-Garros, Kontaveit a grimpé de trois places, profitant notamment de l'énorme contre-performance de Barbora Krejcikova, tenante du titre à Paris et elle aussi éliminée dès son entrée en lice par la Française Diane Parry. La Tchèque a payé au prix fort ce faux pas, dégringolant de 12 places, au 14e rang mondial.

Juste devant elle, au 13e rang, la finaliste malheureuse de Roland-Garros, la jeune Américaine Cori Gauff, 18 ans, gagne, elle, dix places à la faveur de sa belle quinzaine parisienne.

Eliminée porte d'Auteuil en quart de finale par Iga Swiatek, l'Américaine Jessica Pegula, 28 ans, grimpe elle aussi à son meilleur classement, et fait son entrée dans le Top 10, au 8e rang (+3).

Les deux demi-finalistes vaincues sur la terre battue parisienne font aussi de belles progressions: la Russe Darya Kasatkina, éliminée par Iga Swiatek, est désormais 12e (+8), et Martina Trevisan, invitée surprise à ce niveau de la compétition, bondit de 32 places pour se classer désormais 27e joueuse mondiale, un niveau que l'Italienne de 28 ans n'avait jamais atteint.

Chez les Françaises, Alizé Cornet, qui a dû abandonner au 3e tour à Roland-Garros, est 33e mondiale (+7), et devance Caroline Garcia (qui a remporté le double féminin avec Kristina Mladenovic), 75e, et Diane Parry. La jeune joueuse de 19 ans, dont l'aventure à Roland-Garros s'est achevée au 3e tour face à l'Américaine Sloane Stephens, a gagné 15 places et est désormais classée 82e.

Classement WTA après Roland-Garros:

1. Iga Swiatek (POL) 8631 pts

2. Anett Kontaveit (EST) 4326 (+3)

3. Paula Badosa (ESP) 4245 (+1)

4. Ons Jabeur (TUN) 4150 (+2)

5. Maria Sakkari (GRE) 4016 (-2)

6. Aryna Sabalenka (BLR) 3966 (+1)

7. Karolína Plíšková (CZE) 3678 (+1)

8. Jessica Pegula (USA) 3255 (+3)

9. Danielle Collins (USA) 3255

10. Garbiñe Muguruza (ESP) 3060

11. Emma Raducanu (GBR) 2975 (+1)

12. Darya Kasatkina (RUS) 2765 (+8)

13. Cori Gauff (USA) 2756 (+10)

14. Barbora Krejcíková (CZE) 2642 (-12)

15. Leylah Fernandez (CAN) 2605 (+3)

16. Jelena Ostapenko (LAT) 2596 (-3)

17. Belinda Bencic (SUI) 2585 (-3)

18. Angelique Kerber (GER) 2474 (-1)

19. Victoria Azarenka (BLR) 2330 (-4)

20. Simona Halep (ROM) 2196 (-1)

...

27. Martina Trevisan (ITA) 1748 (+32)

33. Alizé Cornet (FRA) 1386 (+7)

75. Caroline Garcia (FRA) 855 (+4)

82. Diane Parry (FRA) 797 (+15)

85. Océane Dodin (FRA) 788 (-1)

94. Clara Burel (FRA) 713