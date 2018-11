Climat: Antonio Guterres appelle les dirigeants du G20 à davantage d'ambition

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé mercredi que les dirigeants du G20, dont un sommet est prévu en fin de semaine en Argentine, devaient faire preuve de davantage d'ambition pour lutter contre le changement climatique.

"Nous ne tenons pas les promesses faites à Paris" de maintenir le réchauffement planétaire à moins de 2°C, a déploré lors d'une rencontre avec des médias le chef de l'ONU, qui participera à ce G20.

"Nous avons besoin non seulement que les pays assument pleinement les promesses faites à Paris et les tiennent, mais nous avons besoin de davantage d'ambition", a-t-il précisé.

"Et pour avoir plus d'ambition, nous avons besoin de davantage de leadership", c'est-à-dire "de capacité des dirigeants politiques à rendre leur pays plus ambitieux au regard des objectifs liés au changement climatique".

"Le leadership, c'est aussi l'aptitude à faire des compromis", a poursuivi le secrétaire général qui, depuis son entrée en fonctions en 2017, a fait de la lutte contre les changements climatiques un cheval de bataille.

Antonio Guterres a précisé qu'il participerait au prochain sommet sur le climat COP 24 qui s'ouvre dimanche à Katowice, dans le sud de la Pologne.

"A Katowice, nous aurons des problèmes de financement sur la table" parmi les sujets à régler. "Il y a différentes opinions, différentes positions", a-t-il ajouté en évoquant implicitement l'importance de ces compromis.

Lors de la COP 24, la communauté internationale doit finaliser l'accord de Paris pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C, voire à 1,5°C par rapport au niveau de la Révolution industrielle. L'accord incite les pays à revoir à la hausse leurs engagements.

"Certains affirment que nous ne pouvons pas combattre les changements climatiques et avoir dans le même temps une bonne économie. Je suis en complet désaccord", a-t-il aussi souligné, en vantant l'apport économique que peuvent représenter les énergies renouvelables.

"Nous sommes dans une course pour notre avenir (...) et nous pouvons et devons la gagner", a insisté Antonio Guterres.