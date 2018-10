Climat : des chercheurs du GIEC appellent à agir rapidement

Fonte des glaces. Sécheresse. Désertification. Incendies. Et partout, des écosystèmes morts ou menacés... Un constat castrophique du réchauffement climatique corroboré par les scienfiques du GIEC.



Lundi 8 octobre, les experts climat de l'ONU ont publié leur rappport : 400 pages fondées sur 6.000 études. Selon leurs estimations, si le mercure continue de grimper à son rythme actuel, il devrait atteindre +1,5 degrés celsius entre 2030 et 2052. Et jusqu'à +3 degrés d'ici la fin du siècle. Et ce, même si les Etats tiennent les engagements pris à la COP21, de limiter la hausse à 2 degrés.



Limiter le réchauffement climatique de 1,5 plutôt que 2 degrés permettrait de réduire par centaines de millions d'ici 2050 le nombre de personnes exposées aux risques climatiques et vulnérables à la pauvreté. Hans Otto Portner co-président du Giec.

Alors le GIEC insiste sur un chiffre, un seul : 1,5 degrés. Pas plus. Et lance un appel à une transition rapide.



Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés n'est pas impossible mais cela requiert des transformations sans précédent dans tous les aspects de la société. Jim Skea co-président GIEC.



Des efforts sont à faire sur l'énergie. Le charbon, le gaz, et le pétrole sont responsables des 3/4 des émissions de CO2 de la planète.



Une "neutralité carbone" d'ici 2050 ?

Le GIEC propose plusieurs scénarios chiffrés, des actions combinées et appelle à une baisse drastique -moins 45%- des émissions de CO2 d'ici 2030 pour atteindre une "neutralité carbone" d'ici 2050.

Nous vous avons donné les faits scientifiques, les preuves et les coûts. maintenant c'est aux gouvernements de décider ce qu'ils veulent en faire. Jim Skea co-président GIEC.

Le rapport donne les faits, les preuves, les solutions et les coûts. La balle est désormais dans le camp des dirigeants de la planète.