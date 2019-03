Climat: Macron recevra lundi le laboratoire d'idées One Planet Lab

Emmanuel Macron recevra lundi après-midi le "One Planet Lab", un laboratoire d'idées destiné à faire des propositions concrètes dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui se réunit pour la première fois à Paris, a annoncé l'Elysée.

Ce think tank réunissant économistes, chercheurs, industriels, etc. avait été annoncé par le président français en septembre lors du deuxième One Planet Summit à New York, réunion de pays et entreprises s'engageant pour le climat qu'il avait créée en 2017.

A quelques jours d'une troisième édition du sommet, prévue le 14 mars à Nairobi, il doit se réunir pour la première fois lundi matin à Paris, avant l'entretien prévu à 16H00 à l'Elysée.

Le One Planet Lab vise à "des propositions d’actions concrètes structurer et alimenter les prochaines éditions du One Planet Summit, la présidence française du G7 ainsi que la mission confiée par l’ONU au Président de la République sur la finance durable", précise l'Elysée dans un communiqué.

Sous le parrainage notamment de l'économiste britannique Nicholas Stern et de l'ancien PDG d'Unilever Paul Polman, ce laboratoire doit se pencher sur quatre vastes thèmes: lutte contre le réchauffement climatique (en particulier baisse des émissions de CO2 liées au transport et des gaz HFC utilisés notamment par la réfrigération), protection des océans (lutte contre la pollution plastique et contre la pêche illégale), préservation de la biodiversité (notamment par le changement des pratiques agricoles) et mobilisation de la finance.