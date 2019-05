Climat: quelques centaines de personnes manifestent en France avant les élections

A la veille des élections européennes, quelques centaines de personnes ont manifesté samedi en France pour le climat, une mobilisation en baisse par rapport aux marches organisées vendredi par les jeunes.

Dans certaines villes, ces marches coordonnées par le collectif "Citoyens pour le climat" ont convergé avec celles des "gilets jaunes", pour leur 28ème samedi consécutif de manifestations contre la politique sociale et fiscale d'Emmanuel Macron.

Quelque 800 personnes ont participé à la marche pour le climat à Montpellier. Parmi les pancartes: "Les calottes sont cuites" ou "L'humanité ne court pas à sa perte, elle y va en voiture".

A Strasbourg, ils étaient 850 personnes selon la police à défiler derrière une banderole "Marche pour le climat". Derrière cette banderole, un petit garçon tenait une pancarte sur laquelle était écrit "J'ai 9 ans, pensez à moi".

Au milieu du cortège étaient présents plusieurs dizaines de "gilets jaunes" de la région, qui avaient annoncé une "convergence des luttes".

Avant le départ du défilé, l'un d'entre eux a pris le micro pour fustiger l'élection de dimanche qui "ne sert qu'à placer les copains".

A l'inverse, Eliette, une manifestante strasbourgeoise de 73 ans ira "bien sûr" voter. "Si tout le monde votait, on arriverait à faire changer les choses", explique celle qui a participé à toutes les marches pour le climat et "a l'impression que les gens se sentent plus concernés (par la question écologique) même s'ils ne manifestent pas".

A Nantes, la marche a rassemblé au plus fort 500 personnes, selon la police, dans une ambiance calme et festive. Ce cortège et les "gilets jaunes" se sont rejoints dans le centre ville.

A Bordeaux, une centaine de personnes ont marché pour ramasser des déchets, en particulier des mégots.

"Avec l'association EcoMégot et Ecosia (moteur de recherche allemand qui se veut vert et éthique, ndlr), notre but est de récolter 100.000 mégots pour planter 10.000 arbres", a indiqué à l'AFP Benjamin Carboni, créateur du mouvement Clean Walker, qui avait lancé l'appel.

La veille, les marches à travers la France avaient réuni des milliers de jeunes gens (dont environ 15.000 à Paris), une mobilisation toutefois elle-même en baisse par rapport à la précédente, le 15 mars.