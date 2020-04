Coiffeurs et fleuristes suisses rouvrent après six semaines de confinement

En Suisse, où l'épidémie de nouveau coronavirus se tasse, les coiffeurs, magasins de bricolage, tatoueurs et cabinets médicaux ont rouvert après six semaines de fermeture.

Les salons de beauté et fleuristes peuvent aussi ouvrir, et les personnes extérieures à la famille proche d'un défunt peuvent à nouveau assister aux funérailles.

Dans plusieurs villes suisses, de longues files d'attente se sont formées devant les magasins de bricolage, selon l'agence de presse suisse ATS.

Tout comme le font déjà les magasins d'alimentation, les jardineries et autres secteurs d'activités qui ont pu ouvrir lundi ont mis en place des mesures pour garantir le respect des distances et des conditions d'hygiène.

A Genève, région suisse où le nombre de cas est le plus élevé par rapport à sa population, les bouquets de fleurs ont fait leur réapparition.

Phillippe Wuillemin, fleuriste, est "plutôt content d'ouvrir". "Mais c'est un nouveau challenge, on ne sait pas si on va faire du business", a-t-il dit à l'AFP.

Pour l'instant, les clients sont venus nombreux. "Ils étaient tous contents car cela leur manque d'avoir des fleurs à la maison", s'est félicité M. Wuillemin.

Comme dans tout le pays, les coiffeurs genevois se sont eux préparés depuis plusieurs jours pour cette rentrée.

Chez "mod's hair", le personnel s'affaire, le téléphone sonnant constamment. "Les clients étaient là dès l'ouverture. Nous respectons toutes les règles: deux mètres entre les clients, et nous désinfectons chaque chaise après chaque client", explique la coiffeuse Ines.

Portant un masque en tissu et une visière en plexiglas, Anita Ayma, patronne du salon Anita Coiffure, enchaine elle aussi les rendez-vous, de 07h à 19h.

Dans le magasin, une pancarte rappelle: "Veuillez SVP désinfecter les mains et mettre un masque". "On garde la distance et on ne peut pas faire la bise", a déclaré Mme Ayma à l'AFP.

"Je suis contente que ça commence. Si on ne travaille pas, c'est mort", a-t-elle dit, précisant qu'elle recevait une aide financière des autorités pour s'en sortir.

Son client Sergey Ostrovsky, professeur de violon à la Haute école de musique de Genève, se dit "très content" d'avoir pu retourner chez sa coiffeuse, indiquant avoir pris rendez-vous dès que les mesures d'assouplissement ont été annoncées à le 16 avril.

- Grands-parents -

La maladie Covid-19 a déjà tué plus de 1.350 personnes en Suisse où quelque 29.000 personnes ont été testées positives. Ce pays alpin n'a pas confiné sa population aussi strictement que la France mais écoles, restaurants et commerces autres qu'alimentaires ont été fermés, et tout rassemblement de plus de cinq personnes est interdit.

A la mi-avril, le gouvernement suisse a annoncé un assouplissement en trois étapes de ces mesures. Les écoles, les autres magasins et les marchés devraient pouvoir rouvrir dès le 11 mai, et à partir du 8 juin, cela devrait être le tour des établissements d'enseignement professionnel et du secondaire, des universités, musées, bibliothèques et zoos.

Le gouvernement ne recommande pas le port obligatoire du masque, mais les entreprises, qui sont tenues de mettre en place les plans de protection, sont autorisées à le faire.

Alors que les activités reprennent timidement dans le pays, les autorités sanitaires suisses ont par ailleurs indiqué lundi que les enfants de moins de 10 ans pouvaient avoir un contact physique avec leurs grands-parents.

"Les enfants ne sont pratiquement pas contaminés et ne transmettent pas le virus", a déclaré un responsable de l'Office fédéral de la santé publique, Daniel Koch, en conférence de presse.