Colombie: de médecin à patient, il a tout connu du Covid jusqu'au vaccin

Médecin, il a vu décéder des malades, a pu en sauver d'autres, a été lui-même contaminé et dans un état critique. Aujourd'hui vacciné, Norberto Medina s'est confronté à tous les visages du Covid-19, y compris la mort.

"La pandémie m'a changé pour toujours, elle m'a rendu plus humain", admet d'une voix sereine ce médecin d'une unité de soins intensifs (USI) de Bogota, premier foyer de contaminations en Colombie, l'un des pays les plus touchés de la planète.

Plus de 50.000 personnels de santé ont comme lui contracté le virus, dont 227 y ont succombé, depuis que le premier cas y a été détecté en mars 2020.

L'AFP l'a accompagné au long de cette année, où il a été contraint de s'isoler de sa famille et a connu la solitude des moribonds, avant de réintégrer son service. Il en garde des troubles hormonaux, associés au virus.

- Fatigue et séparation -

L'USI, ce n'est que "sonneries de ci, de là, cris d'infirmières, médecins qui courent" en tous sens, raconte-t-il.

A 41 ans, Norberto Medina fait partie d'une équipe d'une soixantaine de personnes, qui tournent sur trois vacations quotidiennes pour faire face à la crise sanitaire.

La Colombie, qui compte 50 millions d'habitants et a déjà subi deux vagues de covid-19, est parmi les douze pays les plus affectés du monde. Elle est le deuxième d'Amérique latine en nombre de cas (plus de 2,3 millions) après le Brésil et le troisième pour les décès (plus de 61.200) après le Mexique, bien plus peuplés.

Dans les périodes critiques, les médecins encore valides ont dû doubler les vacations et supporter la "frustration". "Malgré tous nos efforts pour les patients, leur état s'aggravait et ils mouraient", déplore-t-il.

Sur le front de la pandémie est venu "le premier coup": avec son épouse, médecin urgentiste, ils ont dû se séparer de leurs enfants âgés d'un, huit et dix ans, afin de les protéger. Les petits ont été pris en charge par les grands-parents.

"Il y a eu des moments où je n'en pouvais plus, je ne voulais plus continuer à travailler", se souvient-il.

- Contagion et angoisse -

Sa femme Mayely Silva, 34 ans, et lui ont été contaminés en juin. Elle n'a manifesté que de légers symptômes, mais il a commencé à se sentir très mal au onzième jour. Difficulté à respirer, fièvre, "angoisse". Des antécédents d'asthme le préoccupaient.

"Une matin, je me suis réveillé et j'ai dit à mon épouse +Je n'en peux plus!+", explique-t-il. Il s'est alors rendu seul en voiture jusqu'à l'hôpital le plus proche. Diagnostic: pneumonie associée au SARS-CoV-2 et transfert immédiat en USI.

"En apprenant ça, je suis passé du rôle de médecin à celui de patient", dit-il.

Il s'est alors souvenu de ses malades, il connaissait les risques. "Ce furent des moments d'incertitude totale et de peur absolue (...) Sentir la mort de près a été une expérience inédite pour moi et traumatisante."

- Séquelles et don -

Quand il avait assez de souffle, il téléphonait à sa famille et leur parlait franchement. "La possibilité d'un décès a toujours été présente", reconnaît-il.

Les médecins voulaient l'intuber, mais il a refusé. Pour sa femme, ce furent des moments d'"accablement".

"Mon époux est le pilier de la famille et penser qu'il fallait que j'assume tout (...) a été un changement de rôle difficile", admet-elle.

La maladie a peu à peu reculé. Quinze jours après, il a quitté l'hôpital. Les symptômes ont disparu, restent des séquelles.

En août, encore convalescent avec une dyspnée gênant sa respiration, il a fait un don de plasma sanguin, les anticorps développés par des rescapés de formes graves du covid permettant de traiter d'autres malades.

Il avait alors repris son poste à l'hôpital.

- Vaccin et espoir -

Le Dr Medina se dit aujourd'hui plus conscient de la douleur et de la solitude des patients placés en isolement.

Il doit parfois "retenir des larmes" quand il aide des familles à dire adieu à leurs proches lors d'appels vidéo.

Mais ce n'est que depuis février dernier, lorsqu'il a pu être vacciné qu'il se sent "plus détendu".

"Pour moi, le vaccin représente un grand progrès, un espoir (...) c'est la récompense de tout le travail et l'effort fourni", estime-t-il.

Dès l'âge de dix ans, Norberto Medina rêvait d'être médecin. Avec dix ans d'études à son actif, il veut continuer à se former en infectiologie. La pandémie lui a enlevé plusieurs collègues, mais pas sa "vocation", assure-t-il.

Bien que "le nombre de cas ait diminué progressivement" et que dans son USI des lits soient vides, il est conscient que les vagues vont et viennent.

"La peur sera toujours là (...) l'incertitude de s'infecter à nouveau", lâche-t-il avant de retourner à ses patients.