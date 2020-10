Colombie: les indigènes, avant-garde de la colère contre le président

Poussés par la violence, les indigènes de Colombie ont rallié Bogota. Mais le président Ivan Duque n'a pas daigné les recevoir. Et ils se veulent désormais le fer de lance du mécontentement populaire, exprimé mercredi par une grève nationale.

Le mouvement indigène du sud-ouest du pays, avec l'appui des communautés afro-colombiennes, a donné lundi sa plus grande démonstration de force depuis une décennie.

La minga -nom d'une action collective en langue quechua- a rassemblé quelque 7.000 amérindiens, protégés de masques contre le nouveau coronavirus, à quelques mètres du palais présidentiel et du parlement.

"On nous tue sur nos terres. On nous pille sur nos territoires", a dénoncé Hermes Pete, 38 ans, l'un des responsables du Conseil régional indigène du Cauca (Cric), sur la place Bolivar, coeur de Bogota.

Les indigènes déplorent les assassinats de 313 des leurs en deux ans d'un gouvernement de droite, qui ne parvient pas à endiguer la violence dans les régions rurales reculées de Colombie comme le Cauca.

Entre janvier et août, 100 autochtones ont été tués, selon le service de médecine légale.

Venus de territoires que se disputent les groupes armés financés par le trafic de drogue, les manifestants ont fait résonner tambours et flûtes dans les rues de la capitale, en faisant ondoyer leurs "wiphalas", le drapeau multicolore des peuples des Andes.

- Procès symbolique -

Ils sont partis le 10 octobre du Cauca, situé à plus de 400 km de la capitale, à pied pour partie et en "chivas" (autocars traditionnels).

Les indigènes entendaient dialoguer directement avec le chef de l'Etat. Mais Ivan Duque a préféré envoyer une délégation à leur rencontre en province. Puis il a évité de les rencontrer à leur arrivée, dénonçant leurs "ultimatums" et leurs "agglomérations" de gens en pleine pandémie de covid-19.

Face à la rebuffade, les indigènes ont organisé un procès symbolique dénonçant la responsabilité, selon eux, du gouvernement dans l'atteinte à leurs droits fondamentaux. Ils ont condamné la violence et exigé l'application de l'accord de paix signé en 2016 avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), qui devait apporter la tranquillité sur leurs terres ancestrales.

Après cette mobilisation pacifique, ils se sont retirés dans un complexe sportif municipal, promettant de revenir en masse pour la manifestation prévue mercredi à l'appel des syndicats et des étudiants.

"Nous sommes accompagnés par des afros, des paysans, des associations sociales, des sans-toit qui nous ont rejoints en chemin (...) Ce n'est plus une minga du sud-ouest, mais une minga nationale", s'est réjoui le représentant du Cric.

- Soutien populaire -

Pendant la marche vers la place Bolivar, Jhoe Sauca, autre membre de l'organisation, souriait aux applaudissements venant des trottoirs et des ponts. Ce leader indigène de 36 ans estime que "la brèche" entre les indigènes et "la ville avec ses étudiants et ses travailleurs" commence à se fermer.

Non loin, Luis Bonilla, porte-parole des afro-colombiens, dit ne pas se souvenir d'un appui d'une telle ampleur de la part de la population de la capitale lors de quatre manifestations auxquelles il a participé antérieurement à Bogota. "Nous avons en commun d'être abandonnés par l'Etat", explique ce jeune homme de 26 ans.

Les indigènes de Colombie sont divisés en 115 peuples, représentant 4,4% des 50 millions d'habitants du pays. Mais ils sont reconnus comme une force très organisée capable de soutenir longuement une protestation.

Ils sont la frange de la société la plus délaissée économiquement et confrontés à un racisme rampant, selon les experts.

En 2019, la pauvreté a touché 35,7% des Colombiens, chiffre qui grimpe à 59,6% chez les indigènes, au-delà des afros (43,9%), selon les statistiques officielles. Avec la pandémie, leur situation n'a fait qu'empirer.

Le gouvernement, qui a pu, en cinq mois de confinement contre la propagation du virus, reprendre sa respiration après les manifestations massives de 2019, est confronté à une reprise de la mobilisation.

"Il y a toujours des manifestations indigènes, des délégations qui viennent à Bogota, mais cette fois, c'est beaucoup plus important parce que ce n'est pas qu'une mobilisation indigène (...) S'y ajoutent d'autres secteurs, urbains", a précisé à l'AFP Alhena Caicedo, anthropologue de l'université des Andes.

Bien que le gouvernement argue de son plan d'investissements en faveur des indigènes, d'un montant de 2,6 milliards de dollars jusqu'en 2022, ces communautés dénoncent de multiples manquements et une incompréhension.

"Comment ne comprennent-ils pas que la guerre est de retour sur nos terres?", s'indigne Hermes Pete.

Après la mobilisation de mercredi, les indigènes décideront s'ils restent à Bogota ou regagnent leurs terres.