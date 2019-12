Comment la SNCF prépare sa grève

A la veille d'une grève qui s'annonce massive, la SNCF a réactivé son plan de bataille éprouvé lors du long conflit social du printemps 2018 contre la réforme ferroviaire, pour faire rouler quelques trains et prévenir les voyageurs.

La date du 5 décembre pour le début du mouvement était connue depuis un certain temps, et une cellule a été mise en place à l'arrivée de Jean-Pierre Farandou à la tête du groupe public, début novembre, pour préparer le terrain.

Les différents métiers de l'entreprise "ont fait une multitude de scénarios, et quand les chiffres des effectifs disponibles tombent, on peut tout de suite bâtir le bon plan de transport", explique-t-on à la direction.

La loi de 2007 demande en effet à la SNCF d'établir un "plan de transport adapté" 24 heures avant le début de la grève, et d'en informer les voyageurs. Ce plan est établi en fonction des ressources dont elle dispose, d'après le nombre de déclarations individuelles d'intention (DII) de faire grève déposées par les agents 48 heures en amont.

En l'espèce, la compagnie a pu annoncer mardi que neuf trains sur dix ne circuleraient pas jeudi, premier jour de la grève. Elle doit affiner ses prévisions, avec les horaires des départs prévus, mercredi à 17H00 --de même que les jours suivants, pour le lendemain.

"Il y a plusieurs métiers qui sont clefs dans la circulation en sécurité des trains", expose la directrice de la communication Agnès Ogier: "Les conducteurs, les contrôleurs, les aiguilleurs... En plus, on ne peut pas échanger un aiguilleur qui est sur un poste par quelqu'un qui est sur un autre. Pour les conducteurs, il faut qu'ils soient habilités à certains matériels et qu'ils connaissent les lignes, etc."

La longue grève du printemps 2018 --deux jours d'arrêt de travail des cheminots tous les cinq jours, pendant trois mois-- a permis selon elle "une industrialisation" des processus pour mettre sur pied un nouveau plan de transport chaque jour, informer les voyageurs et les accueillir en gare. Tous ceux qui ont un billet de TGV sont notamment prévenus en cas d'annulation.

- Le T11 sauvé -

Au siège de Transilien --la branche de la SNCF qui fait rouler les trains de la banlieue parisienne--, une cellule est ouverte de 06H00 à 20H00 depuis lundi, afin de "faire l'assemblage" pour toutes les lignes. Elle réunit des représentants des différents métiers, conducteurs, matériel, réseau, information des voyageurs, "gilets rouges" (les volontaires déployés dans les gares), communication, autocars de substitution...

"Ça fait quatre semaines qu'on prépare de façon extrêmement intense tous les scénarios possibles", explique le directeur de l'exploitation Jean-Stéphane Monnet.

Maintenant que sont connues les DII des agents, il peut répartir ses (rares) trains en fonction des disponibilités.

La circulation du tram-train T11 semblait ainsi fort compromise jeudi. Mais "on a retrouvé quelqu'un pour tenir le poste", a-t-on appris lors de la visite d'un journaliste de l'AFP. Du coup, les voyageurs s'en sortiront bien avec une rame sur deux quand la moyenne sera d'un train sur dix en Ile-de-France.

"On demande aux voyageurs de ne pas se déplacer en train jeudi et peut-être vendredi, sauf extrême urgence", insiste M. Monnet.

On estime au siège de la SNCF que le mouvement devrait durer au moins jusqu'au 12 décembre, date à laquelle le Premier ministre Edouard Philippe pourrait faire des annonces.

En attendant, une embellie est possible lundi, y espère-t-on.

"Les cadres, au moins les premiers jours, se joignent assez massivement au mouvement", observe un dirigeant du groupe public. Environ 70% environ d'entre eux viennent en effet de la base et sont directement concernés par la réforme des retraites.

S'ils ne cessent le travail que pour "marquer le coup", ils pourraient reprendre leur service lundi, et être mobilisés pour faire circuler davantage de trains.

La doctrine de la SNCF est officiellement de privilégier les "trains du quotidien" en semaine et les TGV le week-end, et aussi de favoriser les circulations aux heures de pointe. Si les effectifs présents le permettent.