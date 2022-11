Comment vérifier les informations le jour des élections de mi-mandat aux Etats-Unis

Déclarations de victoire prématurées, allégations de fraude généralisée et doutes sur la légitimité du scrutin: la désinformation risque d'inonder les réseaux sociaux américains mardi à l'occasion des élections de mi-mandat.

D'autant plus qu'il s'agit d'un scrutin crucial, les Républicains espérant ravir le contrôle du Congrès aux démocrates du président Joe Biden.

De nombreuses fausses affirmations ont circulé au cours des dernières semaines et d'autres pourraient émerger, notamment sur la fiabilité des machines à voter, sur la comptabilisation des bulletins de vote par correspondance ou encore sur de supposés actes de fraude des agents électoraux, selon les experts.

Cette désinformation pourrait tirer parti "du manque généralisé de compréhension du processus de vote et de comptage des voix afin de promouvoir l'idée de fraude électorale", explique Cindy Otis, spécialiste de la désinformation.

L'ancien président Donald Trump, sur son réseau social Truth Social, a questionné la validité des bulletins de vote en Pennsylvanie, un Etat clé dans la course au Sénat.

Des rumeurs ont également semé le doute sur l'intégrité du vote dans d'autres Etats comme le Connecticut et le Colorado.

Voici quelques astuces pour vérifier les informations le jour de l'élection.

- Suivre les autorités locales

Des rumeurs pour dissuader les gens d'aller voter pourraient émerger le 8 novembre, selon l'observatoire non partisan Election Integrity Partnership, notamment des affirmations selon lesquelles les bulletins de vote par correspondance ne seraient pas comptabilisés ou que les machines de vote seraient truquées.

Le meilleur moyen d'obtenir une information fiable et rapide est de suivre les comptes des autorités locales sur les réseaux sociaux, selon les experts.

L'Agence fédérale de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, ainsi que de nombreux services électoraux au niveau des Etats et des comtés, ont des pages web consacrées à la vérification des rumeurs électorales.

"Prenez votre temps avant de partager des affirmations personnelles provenant de comptes que vous ne connaissez pas et qui n'ont pas été vérifiées par des sources d'information fiables", explique Mme Otis.

- Attention aux images

Des images censées montrer des agents électoraux commettant des actes frauduleux ont largement circulé après l'élection présidentielle de 2020. Avec une surveillance accrue des bureaux de vote dans certains Etats comme l'Arizona, des images trompeuses pourraient à nouveau circuler mardi.

"Nous verrons probablement beaucoup de photos et de vidéos d'agents électoraux effectuant des tâches ordinaires présentées comme suspectes ou, pire, comme des +preuves+ de fraude", a averti Peter Adams, vice-président de l'association News Literacy Project.

"Rappelez-vous: les agents électoraux sont souvent amenés à déplacer, écrire sur, transcrire et écarter des bulletins de vote dans le cadre de leur travail", a-t-il expliqué.

De multiples études ont montré que la fraude électorale est rare. Peu de condamnations pour fraude ont été prononcées sur les plus de 65 millions de bulletins de vote par correspondance déposés en 2020. Les tribunaux ont rejeté des dizaines d'affirmations de M. Trump et de ses alliés selon lesquelles l'élection présidentielle aurait été truquée.

"Chaque Etat a mis en place des garde-fous pour s'assurer que les listes électorales sont à jour et que seuls les électeurs qualifiés et inscrits peuvent effectivement déposer un bulletin de vote", a déclaré Peter Adams.

- Patience

"Quel que soit le type de bulletin de vote, aucun résultat n'est officiel le soir de l'élection", a expliqué à l'AFP Rick Hasen, professeur et expert en droit électoral à l'université de Californie-Los Angeles.

"Il faut souvent attendre des semaines après le jour du scrutin pour que les résultats soient officiels", a-t-il précisé.

Ces retards ne seraient pas une preuve de fraude, au contraire: selon les experts, ceux-ci indiquent que le système fonctionne correctement car certaines courses serrées pourraient nécessiter des recomptages.

Selon David Becker, fondateur du Center for Election Innovation and Research, "tout comme il serait imprudent de déclarer le vainqueur d'un match sportif à la mi-temps, il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que nous connaissions les résultats finaux d'une course serrée avant que tous les bulletins de vote n'aient été comptabilisés".