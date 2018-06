Commerce: le Canada taxe des dizaines de produits américains en représailles

Le Canada a annoncé vendredi des représailles commerciales contre les Etats-Unis avec des droits de douane sur 16,6 milliards de dollars canadiens (12,6 milliards de dollars) de produits américains en réponse aux taxes sur l'acier et l'aluminium canadiens imposées par Washington.

Pour autant, le gouvernement de Justin Trudeau n'a pas opté pour la ligne dure: Ottawa avait en effet initialement envisagé de taxer jusqu'à 19 milliards de dollars canadiens de produits américains pour répondre aux tarifs douaniers en vigueur depuis le 1er juin sur l'acier et l'aluminium canadien.

Mais il s'est ravisé pour ne pas porter préjudice aux entreprises canadiennes étroitement dépendantes du commerce transfrontalier, a précisé à l'AFP une source gouvernementale.

Outre l'acier et l'aluminium américains, sont notamment visés le whisky, le ketchup, le jus d'orange, les bateaux à voile et à moteur ou encore les tondeuses à gazon. Autant de produits "qui peuvent être aisément remplacés par des produits canadiens ou provenant d'autres pays que les Etats-Unis", a souligné vendredi la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland lors d'une conférence de presse aux côtés de sidérurgistes.

Ces nouveaux droits de douane canadiens vont de 10 à 25%, soit autant que ce que l'administration de Donald Trump a imposé respectivement sur l'aluminium et l'acier canadien.

"Cela correspond dollar pour dollar à la valeur totale des exportations canadiennes touchées par les droits de douane" américains, a expliqué le ministre du Commerce international François-Philippe Champagne, notant que ces mesures n'avaient pas été prises "de gaieté de coeur, mais par nécessité".

La liste des produits américains visés a été pensée pour apporter une réponse "mesurée" et "parfaitement réciproque" aux droits de douane américains, a ajouté Chrystia Freeland, assurant que le Canada "ne ferait pas escalader la situation" mais "ne reculera pas".

Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er juillet et ciblent principalement des Etats américains dirigés par les républicains, Ottawa espérant ainsi peser sur les élections américaines de mi-mandat qui se déroulement le 6 novembre.

Au cours des derniers mois, le président Trump a déclenché un conflit commercial en imposant unilatéralement des droits de douane sur des produits canadiens, européens et chinois, jugeant le commerce international déséquilibré et en défaveur des Etats-Unis.

Chrystia Freeland avait rencontré ses homologues européens mardi à Bruxelles afin de coordonner les représailles commerciales du Canada avec celles de l'Union européenne qui a récemment riposté avec des droits de douane sur des produits emblématiques comme les motos, le whisky et les jeans.

- Coup de pouce aux entreprises -

Le Canada va par ailleurs fournir jusqu'à deux milliards de dollars en aide aux entreprises et travailleurs des industries de l'acier et de l'aluminium touchés par les droits de douane américains pendant deux ans.

Ce programme de subventions comprend également des fonds pour favoriser la conquête de nouveaux marchés à l'exportation grâce aux accords commerciaux internationaux dont le Canada fait partie, comme l'accord de libre-échange avec l'Union européenne (CETA).

En réponse à Donald Trump qui dit avoir pris ces mesures au nom de la sécurité nationale des Etats-Unis, le ministre François-Philippe Champagne a tenu sa conférence de presse à l'usine de production d'aluminium d'Arvida (Québec, est), symbole de la coopération militaire canado-américaine: c'est ici que furent fabriquées les bombes des alliés lors de la Seconde guerre mondiale.

"C'est vraiment un symbole de la collaboration au niveau militaire des Etats-Unis et du Canada mais aussi économique", car "c'est là où les plus gros échanges entre les Etats-Unis et le Canada se font dans le secteur de l'aluminium", a indiqué à l'AFP un responsable du gouvernement canadien.

La frustration des Canadiens face à l'attitude inédite de leur premier partenaire commercial s'est traduite ces derniers jours par une campagne de boycott des produits américains sur les réseaux sociaux.

Jim Watson, le maire de la capitale Ottawa, a même appelé à boycotter la traditionnelle réception organisée à l'ambassade américaine pour la fête nationale des Etats-Unis le 4 juillet, se disant "mécontent de la direction que prend le gouvernement des Etats-Unis et de leurs attaques constantes envers notre pays".

Cette escalade dans le conflit commercial entre les deux alliés historiques survient enfin alors que le Canada, les Etats-Unis et le Mexique sont engagés dans une difficile renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna) voulue par le président américain.

Donald Trump avait initialement exempté le Canada et le Mexique des taxes sur l'acier et l'aluminium à condition de trouver un accord sur l'Aléna mais les tractations ont finalement été suspendues.