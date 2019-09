Commission européenne : « La protection de notre mode de vie européen » ou le portefeuille polémique

Un portefeuille qui fait débat

C’est Margaritis Schinas, le conservateur grec qui hérite du portefeuille polémique. Il est nommé par Ursula von der Leyen à la « protection du mode de vie européen ». Ce portefeuille comprend aussi la gestion de la migration et de la protection des frontières. Le dossier sensible de la question migratoire se juxtapose donc avec cet étrange intitulé et laisse place aux interrogations. Priée de justifier le lien entre l’intitulé du poste et la migration, la conservatrice allemande explique alors que "Notre mode de vie européen, c'est s'accrocher à nos valeurs. La beauté de la dignité de chaque être humain est l'une des plus précieuses valeurs".A gauche de l’hémicycle les eurodéputés bondissent. « Un commissaire en charge de la protection du mode de vie européen est un scandale absolu » s’exclame le leader du groupe écologiste au Parlement européen, Philippe Lamberts. « Autrement dit, quoi qu'ils en disent, ils reprennent la vision de l'extrême droite selon laquelle la question migratoire est d'abord un enjeu de protection d'un soi-disant mode de vie européen, dont on n'a d'ailleurs pas idée de ce qu'il signifie », poursuit-il.Son collègue britannique, Claude Moraes, du groupe des sociaux-démocrates a également déclaré qu’il soulèverait ce « vrai problème » auprès de son groupe, estimant sur Twitter qu’un tel portefeuille ne pouvait pas exister.: Il s'agit d'un véritable problème au sein de la nouvelle Commission européenne - je le soulèverai au sein de mon groupe ce soir et je rappellerai que le Parlement européen doit approuver tout cela. Un portfolio avec un titre comme celui-ci ne peut tout simplement pas tenir debout à mon avis).En France, l’essayiste et eurodéputé Raphaël Glucksman, ne cache pas sa consternation. Dans un message posté sur twitter il entrevoit "la résurrection bruxelloise du sinistre "ministre de l’immigration et de l’identité nationale", en référence au ministère créé sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

> L'analyse de notre correspondant à Bruxelles Valéry Lerouge :

Un équilibre paritaire



Malgré ce malaise, Ursula von der Leyen s’est évertuée à présenter la nouvelle architecture de sa Commission. Celle qui succède à Jean-Claude Juncker pour les cinq prochaines années a tenté d'incarner une Europe moderne : simple d'accès, proche des citoyens et soucieuse d'efficacité. Elle s’est attachée à respecter un équilibre des genres au sein de sa nouvelle formation. Verdict : treize femmes et quatorze hommes, du jamais-vu à Bruxelles. Un équilibre des clivages politiques et des zones géographiques inhérentes à l’Union européenne, a aussi été strictement respecté.



Si le Parlement européen confirme les commissaires à leur poste, ils entreront en fonction le 1er novembre prochain.