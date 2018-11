Compte à rebours pour les résultats disputés d'élections en Floride

La Floride n'a plus que quelques heures pour présenter jeudi les premiers résultats d'un nouveau dépouillement ordonné dans des élections qui tiennent en haleine les Etats-Unis depuis plus d'une semaine, Donald Trump accusant sans preuve les démocrates de frauder.

Les résultats des scrutins du 6 novembre sont beaucoup trop serrés pour déclarer un vainqueur officiel dans les élections pour les postes de sénateur, de gouverneur ainsi que plusieurs fonctions locales dans ce grand Etat de plus de 20 millions d'habitants.

Les 67 comtés de Floride doivent livrer leur nouveaux résultats à 15H00 (20H00 GMT).

Quoiqu'il arrive, les républicains garderont leur majorité au Sénat américain en janvier, mais si le siège reste finalement dans le giron des démocrates, leur avance sera entamée.

Sans attendre le résultat officiel, le candidat républicain Rick Scott a été reçu mercredi en vainqueur par son camp sur la colline du Capitole.

Le sénateur démocrate sortant, l'ex-astronaute, Bill Nelson, exige lui d'attendre un résultat définitif.

Selon les résultats officiels provisoires, Rick Scott mène de seulement 0,15 point.

Or depuis la débâcle de la présidentielle américaine de 2000, lorsque la Floride avait été plongée dans un comptage laborieux et polémique, la loi veut que si l'écart est inférieur à 0,5 point, un nouveau dépouillement, à la machine, soit ordonné.

Dans l'élection pour le poste de gouverneur, le républicain Ron DeSantis affiche 49,59% contre 49,18% pour le démocrate Andrew Gillum, premier candidat noir à cette fonction en Floride, soit 0,4 point de différence.

Les comtés de Floride s’attellent donc depuis le weekend dernier à recompter les bulletins.

Mais dans l'un des plus grand comtés, celui de Palm Beach, qui penche plutôt du côté démocrate, les machines électorales ont surchauffées, retardant d'autant le comptage.

Si au terme de ce nouveau dépouillement, l'écart est inférieur à 0,25 point, alors un nouveau dépouillement manuel devra être effectué d'ici le 18 novembre. Selon le calendrier légal, les autorités électorales doivent certifier les résultats le 20 novembre.

Démocrates et républicains sont engagés dans plusieurs bras de fer judiciaires, autour des échéances et de la prise en compte de bulletins rejetés dans un premier temps, notamment à cause de signatures qui ne semblaient pas correspondre à celles des électeurs.

Donald Trump dénonce depuis des jours, mais sans aucune preuve, des fraudes derrière les élections en Floride.

Des déclarations "irresponsables", s'indignent les démocrates mais aussi des observateurs indépendants.