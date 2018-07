Condamné à 30 ans de réclusion en appel pour avoir maquillé l'assassinat de sa femme

Il était accusé d'avoir assassiné sa femme puis de s'être tiré une balle dans le dos pour faire croire à une agression: un homme a été condamné mardi en appel à Nanterre à 30 ans de réclusion.

Le cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine a confirmé, après quatre heures de délibéré, la peine prononcée en première instance à l'encontre de François Darcy, 51 ans, en y ajoutant une période de sûreté de 20 ans. La défense avait plaidé l'acquittement de ce "coupable idéal".

Peu avant minuit, le 26 février 2012, ce consultant en informatique avait été retrouvé blessé par balle à l'épaule gauche, sur une aire isolée de Saint-Lambert-des-Bois. A quelques mètres, sa voiture en flammes, avec son épouse à l'intérieur.

Lui a toujours affirmé s'être arrêté pour satisfaire un besoin pressant, avoir été visé par un tireur puis avoir découvert, horrifié, le brasier. Mais pour l'accusation, il s'est tiré lui-même un projectile dans l'omoplate avec une carabine à canon scié, après avoir tué sa femme.

"François Darcy ne s'est pas arrêté par hasard au fond des bois, sur ce parking de l'abbaye en ruines", a lancé mardi l'avocat général Dominique Borron, qui avait requis la perpétuité pour la "préméditation": un "dessein préalable, parfaitement calibré, pensé, millimétré, dans les moindres détails".

A l'appui de son réquisitoire, notamment: la durée, une heure et huit minutes, entre l'arrivée du couple sur le parking et l'appel aux secours. La balle extraite de l'épaule de l'accusé était "atypique", comme celles retrouvées chez ce passionné de tir sportif. Un morceau de canon scié a été découvert chez lui: il correspond à une arme qu'il avait déclaré volée quelques jours avant le drame, a rappelé le magistrat.

Le mobile ? "La crainte d'être quitté" et "la volonté" de "toucher l'argent" d'une assurance-vie souscrite par Sylvie Darcy, cadre supérieure dans les télécommunications avec qui l'accusé fêtait ce week-end-là ses 10 ans de mariage, a estimé M. Borron.

"Je ne vois pas l'once, le début du commencement d'une circonstance atténuante", a-t-il conclu, se basant sur "un dossier de police technique et scientifique très abouti, un dossier de preuves".

- "présomption de culpabilité" -

"Ce ne sont pas des preuves, ce sont des ressentis", a balayé Me Pierre Girard, avocat de la défense. "La nature a horreur du vide: on a besoin d'un coupable" et "depuis le début", l'accusé a "fait l'objet d'une présomption de culpabilité", selon le pénaliste.

Malgré d'importantes recherches sur place, l'arme qui a blessé M. Darcy n'a jamais été retrouvée et la cause de la mort de Mme Darcy n'a pas pu être déterminée à cause de la violence des flammes: seule certitude, elle était décédée avant l'incendie.

"Il est considéré par l'accusation comme un génie criminel et pardonnez-moi, mais il est suffisamment idiot pour laisser chez lui le canon scié ?", a ironisé l'avocat, mettant en doute un à un les éléments d'une "enquête bâclée", dans laquelle il n'y a "aucune certitude".

M. Darcy avait un litige commercial "important" avec une société au moment des faits, ce qui aurait pu être la base d'une "vengeance", a aussi argué Me Léon-Lef Forster, second avocat de la défense.

Au cours de la semaine d'audience, des proches ont décrit Sylvie Darcy comme une femme "joyeuse", "pétillante", qui au fil des années était devenue une "lueur triste", confiant à des proches qu'elle "ne finirai pas (s)es jours avec François".

L'accusé était suivi pour un "trouble bipolaire" et connaissait, au moment des faits, des difficultés professionnelles. Lundi, aux questions de la présidente puis de l'avocat général, ce dernier, imposant par sa taille, en chemise blanche et lunettes fines, a répondu inlassablement, d'une voix parfois étranglée par l'émotion: "je n'ai pas tué ma femme".

"Alors selon vous, cet homme qui vous a tiré dessus, pourquoi ?", a questionné la présidente, Magali Tabareau. "Vous lui poserez la question quand vous l'arrêterez, a-t-il répondu. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais".