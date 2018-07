Conférence des territoires : les grandes associations de collectivités claquent la porte

Les grandes associations de collectivités locales claquent la porte de la Conférence nationale des territoires, les représentants des Régions, Départements et des Maires de France s'élevant à l'unisson contre le "refus du gouvernement d'entendre réellement leurs demandes".

"Nous n'irons pas demain (mercredi) à l'instance de dialogue, et le 12 juillet à la Conférence nationale des territoires", a annoncé le président de l'Assemblée des Départements de France (ADF) Dominique Bussereau lors d'une conférence de presse, au côté de ses homologues des Régions Hervé Morin (ARF), et des Maires François Baroin (AMF).

"Les collectivités ne peuvent cautionner par leur présence une instance qui n'est devenue qu'un faux-semblant de concertation et de dialogue", ont expliqué les trois instances.

"La politique de la chaise vide n'est jamais féconde", a répondu Matignon, annonçant le maintien des réunions de mercredi et du 12 juillet. "Les postures ne nous détournent pas de la méthode que nous tenons", a précisé le gouvernement, assurant avoir toujours des interlocuteurs (France Urbaine, Association des petites villes de France, Association des maires ruraux, ...).

Mise en place en juillet 2017, la CNT réunit tous les six mois les membres du gouvernement, associations d'élus, parlementaires et autres acteurs des collectivités. Mais les relations déjà houleuses entre les collectivités et l'Etat se sont détériorées ces derniers mois.

En cause notamment, des contrats financiers avec des collectivités pour limiter la hausse de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% par an.

"La contractualisation n'est que l'épiphénomène d'une ambiance globale d'un Etat qui +grosso-modo+ ne nous calcule pas", a déploré le centriste Hervé Morin, estimant que le gouvernement va dans un sens "contraire au cours de l'Histoire".

"Les régions sont aux alentours de 1%" (de hausse de leurs dépenses, ndlr). L'Etat lui continue a augmenter ses dépenses de près de 2%", a-t-il dénoncé.

Le contrat, proposé à 322 collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement dépassent 60 millions d’euros, a été signé par "70%" d'entre elles, s'est félicité dimanche Édouard Philippe, au lendemain de la date butoir.

"95% des métropoles l’ont signé et 44% des départements", a rétorqué le député LR Damien Abad, jugeant que ces derniers, "et dans une moindre mesure les régions, ne s’y retrouvent pas".

Les collectivités non-signataires s'exposent à des pénalités supérieures en cas de non respect de l'objectif fixé par le gouvernement.

- "Première force d'opposition" -

"On contractualise avec l'Etat depuis des années", mais là, c'est "un diktat", a fustigé François Baroin, maire LR de Troyes.

"Le gouvernement et l'Etat ont créé eux-mêmes les conditions pour nous mettre dans une impasse", a-t-il encore dénoncé regrettant qu'Emmanuel Macron, "un mois après son élection", ait imposé non plus 10 mais 13 milliards d'économies aux collectivités, et que le chantier de la compensation de la fin de la taxe d'habitation n'avance pas suffisamment.

"On ne peut pas apprendre par la presse que du jour au lendemain il a été donné raison à quelques propositions", a critiqué M. Baroin.

Une source gouvernementale avait indiqué lundi que le gouvernement pourrait affecter aux communes les parts départementales et intercommunales de la taxe foncière pour compenser la fin de la taxe d'habitation après 2020.

Une piste évoquée "peut-être pour essayer de nous diviser", selon M. Bussereau, mais celle qui fait "le plus grand sens", d'après le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

L'ADF reproche elle à l'exécutif de l'avoir "puni(e)", en faisant volte-face sur le financement des aides sociales, parce que 77% de ses membres se sont opposés aux "pactes financiers", ce que dément le gouvernement.

"Je pense que ce sont les territoires qui vont devenir la première force d’opposition au chef de l’Etat", s'est réjoui le député LR Damien Abad.

"Je pense que c'est faux", rétorque une source gouvernementale, "il y a des présidents de région qui demandent à nous parler directement car ils ne se sentent plus représentés par l'ARF. L'AMF se bat contre les contrats mais 99% de ses membres ne sont pas concernés", a-t-elle ajouté.

"Nous avons gelé tous nos contacts avec les ministères", assure pourtant Dominique Bussereau. "Le dialogue reprendra mais il ne reprendra que si l'Etat met des choses sur la table".