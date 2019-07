Conférence sur les médias : Londres refuse d'accréditer RT et Sputnik

Les médias russes RT et Sputnik ne pourront pas participer à une conférence internationale sur la liberté des médias à Londres en raison de leur "rôle actif dans la diffusion de la désinformation", a annoncé lundi le gouvernement britannique.

Plusieurs ministres et un millier de journalistes et représentants de la société civile doivent prendre part à cette conférence co-organisée par le Canada, qui se tiendra mercredi et jeudi dans la capitale britannique.

Mais "nous n'avons pas accrédité RT et Sputnik en raison de leur rôle actif dans la diffusion de la désinformation", a déclaré un porte-parole de ministère britannique des Affaires étrangères.

Commentant le cas de RT, l'ambassade de Russie à Londres a estimé qu'il relevait de la "discrimination politique".

Le refus d'accréditation fait suite à une "campagne de diffamation de plusieurs mois" menée par les autorités britanniques contre RT, a accusé l'ambassade, citant l'attitude du gendarme britannique de l'audiovisuel, Ofcom, envers la chaîne russe.

En décembre dernier, le régulateur avait estimé que RT avait enfreint les règles d'impartialité lors de sa couverture de l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal à Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, en mars 2018.

La "Conférence internationale sur la liberté des médias" vise à renforcer la coopération internationale sur les questions liées à la liberté des médias et au phénomène des "fake news".

L'avocate et militante des droits humains libano-britannique Amal Clooney sera présente au titre d'envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la liberté des médias. Elle participera à une réunion d'un groupe d'experts indépendants chargé d'examiner les moyens pour renforcer la protection les journalistes.

Les trois seuls pays qui n'ont pas été invités à la conférence sont la Corée du Nord, la Syrie et le Venezuela, selon les organisateurs.