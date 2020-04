Confinement en Europe: les sanctuaires pour animaux luttent pour leur survie

Du parc de Libearty en Roumanie, le plus grand refuge d'ours bruns, à celui d'Arcturos en Grèce, les sanctuaires d'animaux sauvages en Europe privés de visiteurs paient à leur tour le prix du confinement censé endiguer la pandémie de Covid-19.

L'association AMP (Millions d'amis) qui gère le site de Libearty, au cœur des Carpates, ne parvient qu'avec difficulté à nourrir la centaine d'ours en captivité sur les 69 hectares situés en Transylvanie, près de la ville de Zarnesti.

"Les tickets et souvenirs représentent environ un tiers de notre recette annuelle", explique à l'AFP Cristina Lapis, la fondatrice et présidente de l'AMP.

Elle rappelle que "les ours ont besoin de deux tonnes de nourriture par jour, un coût difficile à couvrir ces derniers temps" et espère que "le confinement sera terminé début mai afin d'accueillir de nouveau des visiteurs".

A Tirana, en Albanie, le personnel du zoo s'active également 24 heures sur 24 pour nourrir les animaux, et notamment quatre ours, confie son directeur Luli Shehaj.

Les mesures de confinement prises par les gouvernements en mars sont arrivées au pire moment possible surtout pour les parcs abritant des ours, puisque ces derniers venaient juste de terminer leur hibernation.

- "Un choc économique" -

Pour l'association Arcturos, en charge d'un sanctuaire dans le nord de la Grèce, ce confinement représente "un choc économique" d'après son porte-parole Panos Stefanou.

Le site accueille actuellement 24 ours, 12 loups, 25 chiens de berger et un cerf près du Mont Vitsi, à quelque 600 km au nord-ouest d'Athènes, et attire normalement des milliers de visiteurs chaque mois à partir de mars.

"Nous avons de quoi tenir jusqu'à fin avril", affirme Panos Stefanou soulignant que les dépenses mensuelles du refuge s'élèvent à 43.000 euros, dont 12.000 pour nourrir les animaux.

Deux des animaux - un ours mâle et une louve - sont blessés et demandent des soins supplémentaires.

Un appel aux dons lancé le 26 mars a permis de couvrir les dépenses pour deux semaines, note cette ONG dont le site est dans une zone Natura 2000 - un réseau de sites naturels préservés de l'Union européenne.

"Nous allons lancer de nouveaux appels aux donateurs et sponsors, assure Panos Stefanou. Mais si le confinement se poursuit jusqu'à fin mai, l'association aura subi une perte de 180.000 euros", déplore-t-il.

Arcturos déploie des campagnes de sensibilisation, dispense des soins vétérinaires et s'efforce de réintégrer des animaux sauvages dans la nature. Des loups et des ours des Balkans trouvent refuge dans ce sanctuaire mais également de grands prédateurs venus d'Autriche ou de Géorgie.

- Profiter de l'accalmie -

Toutefois, la faune sauvage semble bien bénéficier de la quiétude retrouvée ces dernières semaines. Certains animaux en ont même profité pour réinvestir les villes désertées par les hommes.

Dans la ville proche de Kastoria, une ourse et ses trois petits ont été vus début avril en train de déambuler le long du lac, qui en temps normal est la ballade préférée des habitants.

En Espagne, l'accalmie inhabituelle a permis aux chevreuils, sangliers, vautours moines et hiboux grand-duc d'Europe de se promener en pleine ville.

"Nous avons observé des changements chez certaines espèces en raison du confinement", constate Miguel Higueras, directeur de l'agence forestière de la région de Madrid.

"Par exemple, les chevreuils sortent rarement des forêts et désormais nous les voyons près des centres urbains et des autoroutes", poursuit-il.

A Tel Aviv, des douzaines de chacals ont été aperçus fouillant dans les poubelles dans un parc désert, habituellement pris d’assaut par les joggeurs et les familles.

La fondation des animaux sauvages à Sofia, qui s'occupe de petits animaux sauvages blessés, souligne que les zones urbaines "sont des territoires que, ne l'oublions pas, nous avons pris à la nature".

L'association bulgare a averti le public qu'il ne fallait pas nourrir les animaux sauvages.

"La vie d'un animal sauvage est déjà compliquée, il ne faut pas la rendre plus difficile (...) Les animaux sauvages doivent rester loin des hommes, c'est pour leur bien. Si tout semble normal, vous pouvez toujours admirer l'animal à distance et puis partir", souligne-t-elle.

