Confinement oblige, les communistes russes masqués pour les 150 ans de Lénine

Masque de protection au visage et drapeau rouge en main, une poignée de communistes russes ont déposé mercredi des fleurs au mausolée où repose Lénine pour marquer le 150ème anniversaire de sa naissance, sur une place Rouge autrement déserte.

Loin des défilés organisés chaque année par le parti communiste pour commémorer l'anniversaire du fondateur de l'URSS, les célébrations ont été cette fois modestes du fait du confinement dû au nouveau coronavirus, avec quelques dizaines de militants seulement présents au pied du Kremlin.

Portant masque de protection, écharpe rouge et respectant pour la plupart une distance de sécurité, ils ont déposé des fleurs près du mausolée, alors qu'alternaient soleil printanier et averse de neige, selon des journalistes de l'AFP.

"Nous avons convenu de respecter toutes les mesures de précaution. La plupart des participants étaient avec des masques et se tenaient à distance. Il y avait la direction du parti, les députés et les responsables des organisations moscovite et régionales", a indiqué à l'agence TASS le député communiste Iouri Afonine.

En raison de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées dans la capitale russe, le parti communiste a décidé de reporter à l'automne le gros des célébrations.

Les médias ont également commémoré à leur façon la naissance de l'ex-fondateur de l'URSS, le journal Komsomolskaïa Pravda publiant par exemple une "interview" imaginaire de Lénine sur des questions actuelles en se basant sur ses écrits et rapports.

La chaîne RT financée par le Kremlin a diffusé plusieurs vidéos humoristiques où un acteur jouant Lénine fête son anniversaire dans la Russie contemporaine, se retrouvant ainsi tout seul aux célébrations à cause du confinement.

Reposant dans son mausolée près de 30 ans après la fin de l'URSS, le destin futur de la momie de Lénine est une question controversée en Russie.

En décembre, le président Vladimir Poutine a estimé qu'il ne fallait pas toucher au dirigeant mort en 1924 "tant que la vie et le destin de beaucoup de gens y resteront liés (...) et liés aux réussites du passé, aux années soviétiques".

