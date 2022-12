Conseil de la refondation : Macron veut un calendrier et des résultats concrets

Emmanuel Macron a marqué lundi sa volonté d'ancrer le Conseil national de la refondation (CNR) dans le paysage français, réclamant des "objectifs de calendrier" et des "résultats" qui puissent accoucher de textes de loi et de "plans d'action" concrets pour la réforme des services publics.

L'objectif du CNR, qui réunit forces politiques, partenaires sociaux, représentants des entreprises et associations, est de "bâtir des consensus nationaux", a insisté le cehf de l'Etat en ouvrant la deuxième session plénière de cette instance à l'Elysée, après une séance inaugurale début septembre à Marcoussis (Essonne).

Problème pour le chef de l'Etat, ce CNR qu'il a appelé de ses voeux afin de réformer autrement, via la concertation, reste pour l'heure boycotté par les oppositions, une partie des syndicats et peu visible aux yeux de l'opinion.

"Il faut qu’on précise un peu le cadre de cette discussion et les objectifs calendaires et de résultats parce que sinon les gens ont le sentiment que cela ne peut pas maturer suffisamment proprement", a concédé Emmanuel Macron.

Une quarantaine de participants étaient réunis autour de la table, dont la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne, des ministres, des dirigeants d'organisation syndicales et patronales (Laurent Berger pour la CFDT, Cyril Chabanier pour la CFTC, Laurent Escure pour l'UNSA, Geoffroy Roux de Bézieux pour le Medef), des représentants d'associations d'élus et du monde associatif.

Ils ont fait un "point d'étape" des travaux menés depuis trois mois par quelque 2.000 CNR territoriaux sur l'école, la santé et l'emploi, ainsi que sept CNR thématiques nationaux, du "Bien vieillir" au numérique et au logement.

- "Pompe à idées" -

"L’objectif des CNR au niveau national c’est de bâtir un cadre d’action commun et de déboucher ensuite qui sur des textes de loi, qui sur des grands plans, mais vraiment sur des transformations de nos politiques publiques", a souligné le chef de l'Etat.

Au niveau local, le but "n’est pas de débattre simplement, c’est de faire", de dégager de "vraies feuilles de route et des plans d’action territoriaux", "un calendrier et des moyens", a-t-il dit. "C'est d'alimenter aussi la pompe à idées et à action".

"Les CNR territoriaux (..) ce sont vraiment des solutions locales qui se mettent en oeuvre dans les territoires", a renchéri Elisabeth Borne à l'issue de la réunion.

Plusieurs projets remontant du terrain ont été présentés comme le passeport prévention santé tout au long de la scolarité, la création d'un magasin écoresponsable et solidaire dans un lycée professionnel et un laboratoire de langues dès la fin de la maternelle.

Beaucoup de participants ont insisté aussi sur la nécessité de passer de la théorie à des solutions concrètes.

"On a une obligation de résultat. Ca ne peut pas rester qu'un beau projet, une belle théorie", a déclaré Cyril Chabanier devant la presse.

"Tout ce qui est débat est utile. Il faut voir quel usage en est fait ensuite", a également noté la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.

- Bayrou confiant -

Tout comme à Marcoussis en septembre, les oppositions ont opté pour le boycott, là où l'exécutif veut croire que la "bouderie cessera vite" devant les premiers résultats. Côté majorité, l'ex-Premier ministre Edouard Philippe, patron de Horizons, était aussi le grand absent.

Du Rassemblement national à La France Insoumise, tous décrient un "machin", un "gadget" destiné à "contourner le Parlement" où la Macronie n'a plus la majorité absolue.

Faux, rétorque l'Elysée : "Ce n’est ni une organisation, ni une institution donc il n'y a aucune concurrence avec le Parlement ou une quelconque autorité prévue par la Constitution".

Mais, "aux yeux de l’opinion, cela ne prend absolument pas", le CNR est perçu comme un "exercice de communication qui a l’arrière-goût laissé par le Grand débat national" après la crise des "gilets jaunes", relève à l'AFP le politologue Bruno Cautrès.

A l'Elysée, on préfère relever que les élus de l'opposition répondent présents dans les réunions locales, et que le CNR défend "une méthode d’infusion lente de transformation", pas une "communication sensationnaliste".

Contrairement au "scepticisme" des débuts, "c'était extrêmement positif comme ambiance", avec "beaucoup de sensibilités" représentées", s'est félicité le secrétaire général du CNR, François Bayrou.