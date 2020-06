Conseil de sécurité de l'ONU: sept candidats en lice pour cinq sièges

L'Assemblée générale de l'ONU votait mercredi pour élire cinq membres non permanents du Conseil de sécurité pour 2021 et 2022 lors d'une élection mettant aux prises pour un seul siège Djibouti et le Kenya, ainsi que pour deux sièges le Canada, la Norvège et l'Irlande.

Pour le groupe Asie-Pacifique, l'Inde, seule candidate, est assurée d'être élue. De même que le Mexique, pour la région Amérique latine et Caraïbes.

En revanche, le groupe Afrique n'a pas réussi à s'entendre comme les années précédentes sur un seul nom pour le siège revenant à ce continent. Le Kenya se targue d'avoir le soutien de l'Union africaine, mais Djibouti juge être prioritaire en vertu d'un principe de rotation alors que Nairobi a siégé au Conseil un plus grand nombre de fois.

Dans leur campagne, les deux rivaux – qui le sont aussi par la langue, anglais et français – ont fait valoir leur rôle pour garantir la paix dans une Corne de l'Afrique troublée et au-delà avec la mise à disposition de Casques bleus dans des opérations de l'ONU.

Le Kenya a mis en avant son accueil des réfugiés somaliens et sud-soudanais, et le soutien qu'il apporte aux gouvernements des deux pays concernés. Djibouti, à la situation géographique stratégique et où sont notamment implantées des bases militaires française, américaine, chinoise et japonaise, a aussi souligné sa contribution pour pacifier la Somalie.

Le groupe Europe de l'Ouest et autres, coutumier de la compétition, voit de son côté s'affronter le Canada, l'Irlande et la Norvège pour deux sièges.

Lors de sa dernière tentative, en 2010, le Canada avait subi un échec cinglant, s'inclinant devant le Portugal. Une nouvelle défaite pourrait avoir des conséquences politiques pour le Premier ministre Justin Trudeau.

"Le siège au Conseil de sécurité, c'est un moyen additionnel d'assurer la portée de notre voix, mais nos actions vont continuer quel que soit le résultat dans les jours à venir", a déclaré mercredi à des médias Justin Trudeau. Selon lui, le Canada permet de "faire entendre des voix malheureusement pas toujours entendues quand les grandes puissances se préoccupent de leur sort et pas du sort de la planète".

- Céline contre Bono -

Lors de leur campagne électorale, Canada et Irlande avaient invité les membres de l'ONU à des concerts à New York donnés par leurs vedettes nationales respectives: Céline Dion et Bono avec son groupe de rock U2.

"Faire campagne pour un siège au Conseil de sécurité de l'ONU implique un lobbying sans fin, d'organiser des festivités, et de s'inquiéter que l'ambassadeur qui vient de vous promettre un vote puisse être un menteur", a résumé dans un tweet Richard Gowan, du centre de recherches International Crisis Group.

Par crainte de fraudes ou de manipulations, un vote électronique recommandé par certains en raison de la pandémie de Covid-19 a été écarté. L'Assemblée générale de l'ONU s'est mise d'accord pour un vote à bulletins secrets étalé dans la journée afin d'éviter un rassemblement massif au siège de l'ONU, en télétravail depuis mars et jusqu'à fin juillet à cause du virus.

Chacun des 193 membres de l'ONU a été invité à venir déposer son vote dans une urne en fonction d'un créneau horaire fixé à l'avance.

Pour l'emporter, une majorité des deux tiers des votants est requise, soit 128 voix si les 193 membres des Nations unies votent. Plusieurs tours de scrutin sont possibles. En vertu des règles de précaution dues à la pandémie, l'Assemblée générale a prévu de tenir jeudi un éventuel deuxième tour, vendredi un éventuel troisième tour et ainsi de suite jusqu'à un résultat final.

Le Conseil de sécurité de l'ONU compte 15 membres, dont cinq permanents et dix non permanents renouvelés par moitié tous les ans. Un siège de membre non permanent représente un vecteur d'influence considérable pour les pays candidats.

Lors de l'élection mercredi, les membres de l'Assemblée générale devaient aussi élire leur prochain président pour la session 2020-2021. Un seul candidat est en lice, le Turc Volkan Bozkir, diplomate et ex-ministre. La Grèce, l'Arménie et Chypre se sont opposées récemment à sa désignation par consensus et avaient réclamé un vote à bulletin secret.