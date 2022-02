Contestation au Canada: les manifestants ne désarment pas, certaines provinces allègent les restrictions

Face à la détermination des manifestants qui bloquent le centre de la capitale Ottawa depuis plus de dix jours, un mouvement semblait s'engager mardi au Canada pour assouplir les restrictions sanitaires contre le Covid parmi les plus strictes au monde.

Sous pression, le Premier ministre Justin Trudeau est monté au front, estimant qu'il fallait que "cela cesse", lors d'un débat organisé en urgence à la Chambre des communes lundi soir.

Dans les rues alentours, entre 400 et 500 camions occupent toujours mardi le centre de la capitale fédérale en opposition aux mesures sanitaires et les autorités de la ville répètent qu'elles sont dépassées.

"Nous sommes tous fatigués des restrictions, de devoir faire des sacrifices quasiment tous les jours mais notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est d'assurer la santé et la sécurité de tout le monde", a redit Justin Trudeau mardi à la chambre des communes.

Certaines provinces ont toutefois annoncé mardi de nouveaux allégements: ainsi, la Saskatchewan (centre), va renoncer fin février à son passeport vaccinal estimant que "les avantages ne l'emportent plus sur les coûts". L'Alberta est la suivante sur la liste.

Et pour la première fois depuis la mise en place de nouvelles restrictions liées à la vague Omicron, le Québec a annoncé un calendrier détaillé des allègements à venir en février et mars.

Même si l'épicentre se trouve à Ottawa, tout le pays est secoué par ce mouvement. Baptisé "convoi de la liberté", il visait à l'origine à protester contre la décision d'obliger les camionneurs à être vaccinés pour franchir la frontière avec les Etats-Unis.

Mais il s'est rapidement transformé en mouvement contre les mesures sanitaires dans leur ensemble et, pour certains, contre le gouvernement.

Hors d'Ottawa, le mouvement continue à faire tache d'huile: le pont Ambassador, artère vitale pour le commerce entre les voisins nord-américains, qui relie Windsor, en Ontario, à Detroit, aux Etats-Unis, était mardi matin bloqué par des manifestants.

Et depuis quelques heures, le mouvement inspire au-delà des frontières: en Nouvelle-Zélande, où un convoi de camions et camping-cars a bloqué mardi les rues autour du Parlement à Wellington. En France, des milliers d'opposants au pass vaccinal ont annoncé vouloir "rouler sur Paris" samedi dans le cadre d'une action baptisée "convoi de la liberté".

- Situation hors de contrôle -

Dans les rues du centre d'Ottawa, connue pour être une ville très calme: des pancartes contre Justin Trudeau, des drapeaux canadiens, mais aussi des feux autour desquels les manifestants se réchauffent. Sur les trottoirs ou au milieu des routes: des abris de fortune, quelques tentes et autour, des réserves d'eau et de nourriture.

Une situation "hors de contrôle" pour Jim Watson, le maire de la ville, qui a demandé lundi de nouveaux renforts et la nomination d'un médiateur. Dans une lettre à Justin Trudeau, il décrit une "occupation agressive et haineuse de nos quartiers". "Les gens vivent dans la peur et sont terrifiés", a-t-il dit.

Mardi, les camionneurs, qui ont l'interdiction depuis la veille de klaxonner après une décision de justice, ont opté pour une nouvelle tactique pour se faire entendre: faire vrombir les moteurs de leur poids lourd, rendant l'air irrespirable, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Je ne suis pas d'accord avec la façon d'agir de Trudeau ni avec sa dictature", raconte à l'AFP Martin Desforges, camionneur de 46 ans originaire du nord du Québec.

Ce dernier vit avec sa femme dans son camion garé depuis le début du mouvement devant le Parlement et à quelques mètres des fenêtres du bureau du Premier ministre.

Vacciné à la "dernière minute", même s'il ne le voulait pas, il s'oppose au "port du masque, à toutes les mesures de distanciation, à la fermeture des restaurants".

Au Canada, où les mesures sanitaires sont dans la plupart des provinces plus restrictives qu'ailleurs dans le monde, le mouvement a reçu un soutien populaire plus large qu'anticipé par les autorités. Selon un dernier sondage, un tiers des Canadiens soutiennent le mouvement et 44% des personnes vaccinées comprennent "la cause et les frustrations véhiculées par les protestataires".

Depuis le début de la contestation, Justin Trudeau juge qu'il s'agit une "minorité marginale et bruyante". "Quelques personnes qui crient et agitent des croix gammées ne définissent pas les Canadiens."

Il "fait le pari que le mouvement va s'essouffler de lui-même", estime Félix Mathieu, politologue de l'Université de Winnipeg.

Mardi, une rare voix dissonante s'est toutefois fait entendre dans les rangs des libéraux, le parti de Justin Trudeau. Dénonçant des mesures plus restrictives qu'ailleurs, le député libéral québécois Joël Lightbound a expliqué "éprouver un malaise avec la direction qu'a décidé de prendre le gouvernement dans la gestion de la pandémie". Il a appelé à une "approche plus rassembleuse" et moins "clivante".