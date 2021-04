Contre la future PAC, des agriculteurs mobilisés dans le nord de la France

Patates pourries déversées devant la sous-préfecture du Havre, opérations escargots sur des grands axes franciliens: plusieurs milliers d'agriculteurs, selon les organisateurs, ont manifesté vendredi pour adresser un "avertissement" au gouvernement contre une réforme des aides européennes, dont le verdissement les pénaliserait financièrement.

Selon la FNSEA Grand bassin parisien - la section du premier syndicat agricole français qui était à l'origine de l'appel à manifester, 5.000 agriculteurs étaient mobilisés sur douze départements, d'une partie de la Normandie à une partie de la Champagne-Ardenne, en passant par l'Ile-de-France et les Hauts-de-France.

Dans le viseur des manifestants, la mise en place d'éco-régimes ("eco-schemes") dans la future politique agricole commune européenne (PAC), un financement qui sera conditionné à des pratiques plus respectueuses de l'environnement, et qui laisserait selon eux trop d'agriculteurs au bord de la route.

Des représentants des manifestants ont profité d'un déplacement du ministre de l'Agriculture Julien Denormandie dans le Loiret pour lui faire part de leurs doléances.

"Il entend et il est dans la concertation. On ne peut qu'être satisfait de cet échange mais on lui a rappelé qu’il fallait des actes", a déclaré à l'AFP Florent Leprêtre, président de la FNSEA Centre Val de Loire, au terme d'"un temps d'échange de plus de deux heures".

"Ce matin on a eu une grande discussion de travail (…) avec l'ensemble des acteurs du monde agricole" pour "voir comment la nouvelle politique agricole commune peut les accompagner", a déclaré M. Denormandie lors d’un point presse à Orléans.

"Il faut évidemment que cette nouvelle politique agricole commune soit accessible, c'est mon engagement", a-t-il affirmé, rappelant rien n'était tranché concernant la répartition de ces aides.

Le détail de la future PAC, qui entrera en vigueur en 2023, est toujours en train d'être négocié à Bruxelles.

Derrière le péage de Saint-Arnoult, dans les Yvelines, une ribambelle de tracteurs se sont garés vers 06H00 autour d'un petit rond-point, pour bloquer les axes stratégiques menant à Orléans, Etampes ou encore Chartres.

Une trentaine d'agriculteurs ont agrémenté leurs tracteurs de quelques pancartes au style direct : "Macron, veux-tu encore de tes paysans?"

"On veut lancer un avertissement à Emmanuel Macron" dont "on ne partage pas la vision" de la réforme de la PAC, explique Damien Greffin, président de la FNSEA Grand bassin parisien.

Des bouchons ont été rapportés sur plusieurs axes franciliens et au-delà. Le réseau autoroutier Sanef a ainsi signalé des perturbations sur l'A13, qui relie Paris à Caen.

En fin de matinée, une trentaine de tracteurs ont aussi mené une opération escargot sur le périphérique de Caen, selon Bison Futé.

Au Havre, une petite trentaine d'agriculteurs à bord de 18 tracteurs ont déversé 11 bennes de déchets (souches d'arbres, pneus, betteraves pourries, patates pourries) devant la sous-préfecture, d'après un responsable de la police.

- Monde agricole divisé -

A Lille, une trentaine de tracteurs ont été parqués autour de la préfecture, où une délégation a été reçue. L'action était rythmée par les retentissantes déflagrations d'un effaroucheur à volatiles, a constaté une journaliste de l'AFP.

La réforme qui se dessine équivaudrait à "180 millions d'euros en moins par an pour les Hauts-de-France" en aides de la PAC, estime le président de la FDSEA Nord, Laurent Verhaeghe, pour qui "le risque serait de nous faire payer la transition écologique".

Amaury Babault, 31 ans, qui produit blé, orge et colza sur son exploitation de 150 hectares à Ablis (Yvelines), représente la "sixième génération" d'agriculteurs de sa famille. Il "en espère une septième, si M. Macron veut bien encore des agriculteurs dans quelques années".

Mais il calcule que s'il perd "80 euros par hectare" d'aides de la PAC, ce sera 12.000 euros en moins chaque année dans son exploitation.

La mobilisation de vendredi ne fait toutefois pas l'unanimité dans le monde agricole.

Pour la Confédération paysanne, "les producteurs de grandes cultures de la FNSEA, gros bénéficiaires des aides européennes, mettent une pression indécente sur l'exécutif pour que rien de change".

Le syndicat est membre, avec une quarantaine d'autres organisations, de la plateforme Pour une autre PAC, qui milite pour une politique plus verte et dénonce dans un communiqué une "tentative d'affaiblissement dramatique de l'ambition de la réforme de la PAC et s'inquiète de l'écho que pourrait trouver leur démarche dans les décisions gouvernementales imminentes sur ce dossier".

