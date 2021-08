COP15 sur la biodiversité: les négociations ont repris lundi en ligne

Les délégations des pays membres de la Convention de l'ONU sur la biodiversité biologique (CBD) se réunissent depuis lundi en ligne jusqu'au 3 septembre, dans la perspective de la COP15 sur la biodiversité, qui vient d'être repoussée à avril 2022.

La CBD a présenté en juillet un projet de texte devant être finalisé lors de négociations à Kungming, en Chine, au printemps prochain, visant à "vivre en harmonie avec la nature" à l'horizon 2050, avec des objectifs intermédiaires pour 2030.

C'est la première fois que les délégations se retrouvent depuis la publication du texte. Les réunions en ligne seront limitées à trois heures par jour. "Nous devrions entendre des déclarations générales sur ce que les différentes parties pensent de cette ébauche de texte", a commenté Georgina Chandler, de la Royal Society for the Protection of Birds, lors d'une conférence de presse en ligne. Elle a rappelé que la Colombie organise en parallèle un événement le 30 août.

Cette ébauche de texte est "un pas dans la bonne direction mais ce n'est pas du tout assez ambitieux", a commenté à l’AFP Susan Lieberman, vice-présidente de l'ONG Wildlife Conservation Society (WC). "Il n'y a pas de mention de la pandémie" de COVID-19, a-t-elle par exemple regretté.

Le mouvement Avaaz demande notamment la reconnaissance du rôle des peuples autochtones pour préserver la nature, "conserver et protéger au moins la moitié de la planète d'ici 2030 pour rester sous un réchauffement climatique de 1,5°C et lutter contre l'accélération de la perte de biodiversité", de mettre fin aux subventions financières néfastes et de prévoir les fonds suffisants pour préserver la nature.

La COP15, une réunion internationale jugée essentielle pour la protection de la nature, s'ouvrira dans un premier temps avec un sommet virtuel, du 11 au 15 octobre qui doit aboutir sur une "déclaration de Kungming".

"La qualité de cette déclaration sera un test pour la Chine" qui prendra alors officiellement la présidence de la COP15, a souligné Li Shuo, de Greenpeace, lors d'une conférence de presse en ligne.

Mais les négociations proprement dites, en présentiel, se tiendront dans un second temps à Kungming, en Chine, du 25 avril au 8 mai 2022.

Il faudra voir comment "est utilisé ce temps additionnel pour vraiment répondre aux problématiques des négociations de Kunming" concernant les aires protégées, les financements et la mise en oeuvre effective des mesures qui seront adoptées, a poursuivi Li Shuo.

La COP15, qui devait initialement se tenir en octobre 2020, avait déjà été repoussée d'un an.