Copa America - Le Brésil en démonstration contre la Bolivie (3-0)

Le Brésil, sans Neymar mais avec un Coutinho décisif, a réussi vendredi son entrée dans la Copa América, en remportant facilement le match d'ouverture 3-0 contre la Bolivie, complètement dépassée par le favori de la compétition.

Décevant avec Barcelone, Philippe Coutinho a fait plier les Boliviens en début de seconde période.

Il a d'abord inscrit un pénalty d'un tir croisé dans le petit filet, sifflé pour une main d'un défenseur dans la surface (50).

Trois minutes plus tard, l'attaquant de Liverpool Firmino, excentré côté droit, déposait sur la tête de Coutinho un ballon qu'il n'avait plus qu'à pousser dans les filets (53).

Entré en fin de match comme ailier gauche, Everton a inscrit un but splendide. De son couloir, le joueur du Gremio de Porto Alegre a repiqué vers le centre, fait deux feintes de frappe pour effacer deux défenseurs, avant d'ajuster le portier bolivien d'un tir enveloppé (85).

Avec Dani Alves comme capitaine en l'absence du roi Neymar, blessé et mis en cause pour agression sexuelle, la Seleçao a manqué d'efficacité en première période et les Boliviens ont courageusement contré les multiples assauts brésiliens.

Le Brésil aurait mérité d'ouvrir le score sur un tir à bout portant de Firmino (4), bien repoussé par le gardien bolivien, ou sur une tête de Thiago Silva (12), de peu à côté.

En défense, le Brésil n'a jamais été mis en difficulté, avec une défense expérimentée formée par le trio parisien Thiago Silva-Marquinhos-Dani Alves, et Filipe Luis.

Les attaquants brésiliens ont monopolisé le ballon -74% de possession du ballon- et tiré 20 fois au but.

En première mi-temps, les 65.000 spectateurs du stade Morumbi de Sao Paulo ont réservé des sifflets et un accueil glacial à leur sélection. L'humiliation du Mondial-2014 au Brésil (élimination 7 à 1 par l'Allemagne en demi-finale) et du Mondial-2018 (élimination face à la Belgique en quarts) ont visiblement entamé l'enthousiasme des supporteurs.

"Les sifflets, ça fait partie du jeu, les supporteurs veulent nous voir gagner. On veut obtenir leur soutien, mais nous sommes concentrés sur l'objectif, les matches. Sifflets ou applaudissements, l'important est de rester concentrer et obtenir la victoire", a déclaré après le match Coutinho, héros de la soirée.

Mardi, le Brésil se mesurera au Venezuela pour son deuxième match en Copa América à Salvador de Bahia.