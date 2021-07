Copa America: Pérou et Colombie, derniers obstacles avant la finale rêvée Brésil-Argentine

Le Brésil de Neymar contre l'Argentine de Lionel Messi: deux équipes peuvent encore gâcher la finale rêvée de la Copa America avec en demi-finales le Pérou opposé à la Seleçao lundi à Rio, et la Colombie qui espère piéger l'Albiceleste mardi à Brasilia.

Le duel entre le Brésil et le Pérou sera une revanche de la finale de l'édition 2019, remportée 3-1 par le Brésil dans ce même stade de Maracana, au coeur d'un pays toujours ravagé par la pandémie de coronavirus, faute de mesures sanitaires adaptées.

Cette année-là, bien avant que le Covid-19 n'apparaisse aux quatre coins du monde, les hommes de Tite, avec Dani Alves comme capitaine et sans Neymar blessé à une cheville, avaient soulevé la coupe après avoir dominé le Pérou de Paolo Guerrero.

Deux ans plus tard, les coéquipiers de Neymar vont tenter lundi (20h00 locales, 23h00 GMT) de se rapprocher d'une 10e Copa America qui serait aussi la 6e à domicile, pour maintenir leur taux de réussite de 100% à la maison dans ce qui est le plus ancien tournoi de football de la planète.

Ce sera la deuxième fois que les deux sélections se rencontrent lors de cette Copa 2021: en phase de groupes, les Brésiliens n'avaient pas fait de détails (4-0) sur la pelouse très abîmée du Stade Olympique Nilton Santos.

La Seleçao est d'autant plus favorite qu'elle est invaincue depuis douze matches (11 victoires, un nul), mais elle sera privée de Gabriel Jesus, expulsé contre le Chili et que Tite pourrait remplacer par Roberto Firmino ou Gabigol.

"Ce n'est plus la même histoire, le Pérou est arrivé en demi-finale au mérite. Cela montre bien leurs qualités. Ils ont tout notre respect", prévient le capitaine Thiago Silva.

- Messi en pleine forme -

Dans l'autre demi-finale, l'Argentine, victorieuse facilement de l'Equateur (3-0) samedi grâce à un Messi en pleine forme, trouvera face à elle une Colombie qui a éliminé en quarts de finale l'Uruguay d'Edinson Cavani.

Contre l'Equateur, Messi a délivré deux passes décisives et clôturé la marque par un coup franc chirurgical à la 93e minute. A 34 ans, la "Pulga" n'a plus de temps à perdre car son dernier grand titre avec l'Argentine remonte déjà aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Messi reste aussi sur trois finales perdues en Copa America (2007, 2015 et 2016). Il en est à quatre buts et quatre passes décisives dans cette 47e édition, ce qui donne une idée de sa motivation actuelle, après une saison frustrante sous le maillot du FC Barcelone.

Reste la Colombie, ultime obstacle éventuel sur le chemin de la finale idéale Brésil-Argentine le 10 juillet au Maracana. Des Colombiens qui doivent beaucoup à leur gardien David Ospina, héros de la séance de tirs au but contre l'Uruguay (0-0, 4 t.a.b à 2).

Comme un bonheur n'arrive jamais seul, Ospina a dépassé samedi le légendaire Carlos Valderrama en nombre de sélections (112) et a fêté ce record en arrêtant les deuxième et quatrième tentatives uruguayennes, face aux malheureux José María Gutierrez et Matías Vina.

Le programme des demi-finales:

. Lundi 5 juillet (mardi 01h00 françaises), à Rio

Brésil - Pérou

. Mardi 6 juillet (mercredi 03h00 françaises), à Brasilia

Argentine - Colombie

NB: la finale est programmée le 10 juillet

