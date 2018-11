Copa Libertadores: la pluie reporte le choc Boca-River à dimanche

Le "Superclasico" aura finalement lieu dimanche: la très attendue finale aller de la Copa Libertadores entre les deux clubs rivaux de Buenos Aires, Boca Juniors et River Plate, programmée samedi, a été reportée d'une journée en raison des pluies diluviennes qui ont frappé la capitale.

Le stade mythique de la Bombonera, niché au coeur du quartier populaire de La Boca où ont été créés les deux clubs, devra patienter jusqu'à dimanche, 16h00 locales (20h00 françaises), pour bouillonner devant ce derby explosif, a annoncé la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) sur Twitter, une heure et demie environ avant le coup d'envoi du match initialement prévu à 17h00 locales.

Le président de Boca, Daniel Angelici, a inspecté le terrain et l'a trouvé "plutôt bon", mais a considéré ce report comme "une décision correcte". Il se réunira avec son homologue de River, Rodolfo Donofrio, dimanche à 11h00 pour décider de la tenue du match.

"Cela dépendra des conditions météorologiques. S'il y a une autre inondation cette nuit ou demain (dimanche), le terrain ne s'égouttera pas. S'il pleut mais sans intensité, il se dégorgera bien", a déclaré l'hôte.

La décision a été annoncée dans le stade 95 minutes avant le coup d'envoi alors que les 53.000 supporters étaient quasiment tous en place, bravant les torrents d'eau qui s'abattaient sur Buenos Aires depuis déjà plusieurs heures.

- "Match du siècle" -

Les portes de la Bombonera avaient en effet ouvert dès 13h00 locales, pour permettre la mise en place des mesures de sécurité exceptionnelles - 1200 policiers mobilisés - pour ce match sous haute tension.

Du côté du stade Monumental, celui de River Plate, des milliers de fans rouge et blanc, interdits d'entrée à la Bombonera, s'étaient réunis pour encourager leurs joueurs, qui s'apprêtaient à partir pour le stade au moment de l'annonce du report.

Les joueurs de Boca attendaient de leur côté patiemment dans un hôtel du centre-ville, avant de monter dans un bus puis d'en redescendre rapidement dans l'attente d'une décision.

Celle-ci a été inéluctable: malgré quelques espoirs d'amélioration météorologique du côté des organisateurs, l'état du terrain n'a finalement pas permis la tenue du match qui a soulevé une énorme vague d'enthousiasme dans tout le pays.

Ce "Superclasico" entre deux clubs voisins que tout oppose, les plus populaires d'Argentine, prend une saveur encore plus particulière car il a lieu, cette fois-ci, en finale de la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Amérique du Sud, une affiche inédite déjà surnommée le "match du siècle", dont le prix de la place au marché noir a atteint jusqu'à 25.000 dollars, selon la presse, et dont les supporters viennent parfois de très loin.

Quatre jeunes supporters, venus soutenir Boca en voiture depuis Rawson, une ville située à 1200 km au sud de Buenos Aires, ont d'ailleurs trouvé la mort dans un accident de la route samedi matin, suscitant l'émotion de la direction de Boca, ont affirmé plusieurs médias.

Boca Juniors, club historiquement soutenu par les classes pauvres de la ville contrairement à son rival réputé plus bourgeois, a la possibilité de décrocher une 7e Copa Libertadores, pour revenir à hauteur du club le plus titré dans la compétition, Independiente, lui aussi basé dans la capitale argentine.

Le match retour est prévu au Monumental le samedi 24 novembre.