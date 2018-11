Coquelicot commémoratif: Matic au coeur d'une nouvelle polémique

A l'approche du 11 novembre, le port du coquelicot commémoratif déchaine encore les passions au Royaume-Uni, pas au niveau des équipes nationales comme en 2016, mais au niveau des clubs, alors que le Serbe Nemanja Matic (Manchester United) a révélé lundi ne pas vouloir le porter.

Le milieu (30 ans), qui avait porté le "poppy" en 2017, a cette fois refusé de le faire contre Bournemouth samedi et ne l'arborera pas non plus sur son maillot dimanche prochain dans le derby de Manchester, en raison du bombardement de son village par les forces de l'Otan en 1999.

"Je compatis totalement avec tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause d'un conflit. Cependant, (le coquelicot) me rappelle l'attaque que j'ai vécue personnellement lorsque j'étais un jeune garçon de 12 ans, effrayé et vivant à Vrelo, alors que mon pays était dévasté par le bombardement de la Serbie en 1999", a expliqué le joueur sur Instagram.

"Bien que je l'ai déjà porté, à bien y réfléchir, je ne pense pas qu'il soit juste que je porte le coquelicot sur mon maillot", a ajouté Matic, précisant ne pas vouloir offenser qui que ce soit.

Au Royaume-Uni, il est d'usage d'accrocher sur sa poitrine un coquelicot de papier en souvenir des soldats morts ou blessés à la guerre. Le "poppy" se porte de fin octobre/début novembre jusqu'au "Jour du Souvenir", deuxième dimanche de novembre.

La Fédération anglaise et ses homologues des îles britanniques avaient écopé d'amendes en décembre 2016 par la Fifa pour avoir exhibé le coquelicot lors de matches disputés autour du jour anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale.

La Fifa, qui a depuis assoupli son règlement, interdisait en effet aux équipes d'arborer des symboles politiques, religieux ou commerciaux pendant les matches et sa décision, basée sur une interprétation stricte de ce règlement, avait été vivement critiquée à l'époque au Royaume-Uni. La Première ministre Theresa May l'avait même qualifiée de "scandale absolu".

Moins connu que Matic, l'ailier irlandais de Stoke (D2) James McLean a lui aussi refusé de porter le poppy lors du match contre Middlesbrough, samedi en deuxième division, déclenchant de vives réactions. L'international irlandais refuse de commémorer les soldats tombés après 1945, et donc ceux victimes du conflit irlandais.

Natif de Derry, théâtre du "Bloody Sunday" de 1972, et issu d'une famille catholique, McLean a été copieusement insulté et des objets ont été lancés dans sa direction par des supporters de "Boro", et les stadiers ont dû intervenir pour éviter une bagarre.

La FA a ouvert une enquête.