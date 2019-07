Corée du Sud: des livraisons par drone testées dans des zones reculées

Le gouvernement sud-coréen a annoncé mercredi avoir commencé à tester les livraisons par drone vers les zones du pays difficiles d'accès, afin d'y améliorer la qualité de vie des habitants.

Ce projet lancé par le ministère de l'Intérieur et la poste coréenne notamment, vise à établir un "système public de livraison par drone" dans ce pays qui compte plus de 3.000 îles, dont 480 sont habitées mais avec un accès aux soins et aux services publics souvent limité.

Le test mené mercredi a consisté à livrer du matériel médical depuis Dangjin, ville située à 80 km au sud-ouest de Séoul, vers deux îles au large de la côte ouest du pays.

Le trajet a duré 20 minutes, au lieu de deux heures par bateau, selon le ministère.

Séoul compte ouvrir 10 bases de livraison par drone dans le pays d'ici 2022.

En mars dernier, le groupe de logistique américain UPS a lancé aux Etats-Unis un système de livraison par drone d'échantillons biologiques d'un centre hospitalier de Caroline du nord. Le transporteur espère obtenir à l'automne le feu vert des autorités américaines pour un service commercial de livraisons par drone.

UPS est déjà partenaire depuis 2016 d'un programme de livraisons de produits sanguins par drones dans des régions reculées au Rwanda.