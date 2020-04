Corée du Sud: premiers envois de tests vers les Etats-Unis mardi

Des entreprises sud-coréennes vont adresser mardi aux Etats-Unis de premières cargaisons de tests pour aider Washington dans la lutte contre le nouveau coronavirus, en réponse à une requête du président américain Donald Trump, rapporte lundi l'agence sud-coréenne Yonhap.

Les Etats-Unis comptent le nombre de cas de Covid-19 le plus élevé au monde et le plus grand nombre de décès liés à la maladie, plus de 22.000.

La Corée du Sud fut en février le deuxième pays le plus touché par l'épidémie après la Chine, mais elle a su contenir la propagation de la maladie au travers, notamment, d'une stratégie massive de dépistage de sa population.

Elle a ainsi testé plus d'un demi-million de personnes, ce qui lui a permis de déterminer et de contrôler la propagation du virus.

Le président sud-coréen Moon Jae-in avait indiqué le mois dernier que M. Trump lui avait demandé des tests lors d'un entretien téléphonique.

Un avion cargo américain décollera mardi de l'aéroport sud-coréen d'Incheon à destination de l'Etat américain du Maryland, avec à son bord des tests fabriqués par deux sociétés sud-coréennes, rapporte Yonhap en citant un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

Ces deux entreprises font partie de trois fabricants sud-coréens ayant récemment reçu une pré-autorisation d'urgence de l'administration américaine leur permettant de commercialiser leurs tests aux Etats-Unis, selon Yonhap, qui ne précise ni le nom de ces entreprises ni les quantités concernées.

Une porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a confirmé à l'AFP que des cargaisons de tests partiraient mardi, tout en se refusant à donner des précisions.

Le fabricant sud-coréen SD Biosensor avait déclaré à l'AFP le mois dernier qu'il produisait 350.000 tests par jour et qu'il était sur le point de passer à un million de tests par jour.

La Corée du Sud a enregistré un peu plus de 10.500 cas de Covid-19, dont 70% sont des patients désormais rétablis.