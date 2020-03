Coronavirus: aide et médecins de l'OMS arrivent en Iran

L'Organisation mondiale de la santé a envoyé lundi sa première cargaison de matériel médical destinée à aider les autorités de Téhéran à lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus, dont le bilan officiel s'élève désormais à 66 morts en Iran.

L'Iran est le pays où, après la Chine, on recense le plus grand nombre de décès liés à la maladie Covid-19, et Paris, Londres et Berlin lui ont promis l'envoi d'un "soutien matériel et financier".

Selon les derniers chiffres du ministère iranien de la Santé, 1.501 personnes ont été infectées en Iran, principalement dans les provinces de Téhéran et de Qom, ville sainte chiite du centre du pays où avaient été annoncés les premiers cas de contamination, le 19 février.

L'agence Tasnim, proche des ultraconservateurs iraniens, a indiqué lundi que l'épidémie de pneumonie virale, après avoir touché plusieurs hauts responsables, parmi lesquels un vice-ministre et une vice-présidente, avait fait son premier mort au sein du pouvoir.

Membre du Conseil de discernement --un organe d'arbitrage dont la plupart des membres sont nommés par le guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei-- et ancien député de Qom, Mohammad Mirmohammadi est décédé à l'âge de 72 ans, selon l'agence officielle Irna, qui pour sa part ne précise pas la cause de son décès.

En début de soirée, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé l'arrivée en Iran d'une première cargaison d'aide composée de 7,5 tonnes d'équipements et de matériel médicaux nécessaires à la prévention et au contrôle des infections.

La cargaison qui inclut des tests de dépistage, des gants et des masques chirurgicaux, est partie de Dubaï à bord d'un avion militaire des Emirats arabes unis, pays avec lequel la République islamique entretient des relations tendues.

- Stocks dépassés -

"La demande a largement dépassé nos stocks disponibles et nous avons des difficultés à obtenir plus d'équipements", a prévenu Robert Blanchard, du bureau de l'OMS à Dubaï.

Selon l'organisation onusienne, l'avion a également acheminé six personnes (médecins, épidémiologistes et spécialistes de laboratoire) constituant la première équipe de l'OMS envoyée en Iran depuis l'apparition de la maladie dans le pays.

Les pays arabes du Golfe ont imposé des restrictions aux voyages vers et en provenance de la République islamique d'Iran.

Près de 130 cas, essentiellement des pèlerins chiites revenus d'Iran, ont été détectés aux Emirats arabes unis, au Koweït, à Oman et au Qatar.

L'équipe de l'OMS a été précédée par une équipe d'experts médicaux chinois, arrivée samedi selon Pékin.

A Téhéran, le porte-parole des Affaires étrangères iranien, Abbas Moussavi, a rejeté une proposition des Etats-Unis d'aider la République islamique à combattre l'épidémie de nouveau coronavirus à condition que celle-ci en fasse la demande.

"Nous nous méfions des intentions des Américains et ne comptons pas sur ces aides", a déclaré M. Moussavi.

Le président américain Donald Trump avait déclaré samedi: "si nous pouvons aider les Iraniens sur ce dossier nous sommes assurément prêts à le faire", "la seule chose qu'ils doivent faire est de le demander."

Alors que l'Iran et les Etats-Unis n'entretiennent plus de relations diplomatiques, M. Trump poursuit contre Téhéran une politique de "pression maximale" à coups de sanctions économiques punitives depuis qu'il a sorti unilatéralement son pays en 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien.

L'envoi de matériel médical promis par Paris, Londres et Berlin --pays parties à ce pacte conclu en 2015-- devrait avoir lieu dès lundi. Il s'agit d'"équipement pour des tests de dépistage" et de "combinaisons de protection et des gants", selon un communiqué commun de leurs ministères des Affaires étrangères.

Les trois pays se sont "également engagés à fournir via l'OMS et les autres agences de l'ONU" une aide de près de cinq millions d'euros à la République islamique, pays dont la Grande-Bretagne a annoncé dimanche le retrait de son personnel diplomatique non essentiel.

Dans une décision qui isole encore un peu plus l'Iran du reste du monde, Stockholm a annoncé suspendre l'autorisation d'atterrir en Suède accordée à la compagnie aérienne nationale iranienne Iran Air, estimant que les autorités de Téhéran ne "maîtrisent pas la situation" sur le front du coronavirus.

mj-burx/all