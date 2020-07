Coronavirus au Japon : Tokyo en alerte maximale

Hausse du nombre de cas chez les jeunes

Notre analyse est que nous sommes forcés de constater qu'il s'agit là du drapeau rouge, du niveau le plus élevé si nous regardons simplement les chiffres.



Norio Ohmagari, un des experts du panel.

Frontières fermées

"Les experts viennent de nous dire que la situation des infections est au niveau 4 d'une échelle de 4, ce qui signifie que celles-ci +semblent se répandre", a déclaré la gouverneure Yuriko Koike, lors d'une réunion consacrée à la pandémie de nouveau coronavirus.Cette alerte "rouge" dans l'immense capitale de 14 millions d'habitants insérée dans une mégapole de quelque 37 millions, la plus peuplée du monde, ne signifie pas que la municipalité va demander des fermetures de commerces ou reports d'événements.Un panel de spécialistes a indiqué que la ville connaissait une hausse du nombre de cas chez la population jeune avec des contaminations constatées dans les établissements nocturnes, mais aussi sur des lieux de travail et au sein de familles.L'état d'urgence au Japon en avril-mai n'avait pas conduit à un confinement comme ceux observés en Europe, la loi ne permettant pas d'utiliser des méthodes coercitives pour inciter les habitants à rester chez eux.Le Premier ministre Shinzo Abe l'avait levé fin mai et semble à présent peu enclin à le rétablir face à une économie en récession pour la première fois depuis 2015.Mais le nombre de nouveaux cas quotidiens a augmenté depuis, atteignant un record de 243 au cours de la semaine dernière à Tokyo.Jusqu'à présent, le Japon a été relativement épargné par la pandémie avec un peu plus de 22.500 cas répertoriés près de 1.000 morts depuis le début de la crise. Aucun décès dû au coronavirus n'a été signalé à Tokyo depuis trois semaines.Les frontières du pays restent fermées. Le Japon refuse l'entrée sur son territoire aux non-Japonais en provenance de plus d'une centaine de pays, y compris les étrangers résidents permanents au Japon.Le pays a néanmoins lancé une campagne destinée à encourager le tourisme intérieur, une initiative qui a éveillé des craintes de voir le virus se répandre à travers l'archipel.