Coronavirus: Carl Lewis pour un report à 2022 des JO de Tokyo

L'ancien roi du sprint et du saut en longueur américains Carl Lewis, neuf fois médaillé d'or olympique, s'est dit favorable à un report à 2022 des Jeux olympiques de Tokyo, "ce qui serait plus confortable à préparer" après la pandémie de coronavirus.

A l'instar de nombreux sportifs, anciens et actuels, et depuis quelques jours des institutions, dont les puissantes fédérations américaines d'athlétisme et de natation, Lewis souhaite que les JO-2020 soient reportés. Mais pas forcément l'année prochaine, plutôt dans deux ans, a-t-il dit lors d'un entretien avec la chaîne Fox 26 Houston.

"Je pense qu'en 2022 ce serait plus confortable. On inclurait les Jeux d'été de Tokyo (après) les Jeux d'hiver (de Pékin), ce serait une sorte d'année olympique festive", a-t-il proposé, arguant que "cela donnerait en quelque sorte aux athlètes le temps de se préparer".

"Je pense qu'il est vraiment difficile pour un athlète de s'entraîner, de garder sa motivation dans un tel cas d'incertitude totale. C'est la chose la plus difficile. (...) Les athlètes ne peuvent pas se préparer pour les Jeux olympiques s'ils n'ont pas de sélections olympiques, s'ils n'ont pas de compétition", a-t-il appuyé.

Avant de remporter dix médailles olympiques entre 1984 et 1996, dont neuf en or (4 au saut en longueur, 2 sur 100 m, 2 sur 4x100 m et 1 sur 200 m), Carl Lewis a connu la déception de ne pas pouvoir concourir, en 1980, lorsque les Etats-Unis ont boycotté les Jeux de Moscou.

Aussi, l'ancienne star de l'athlétisme, 58 ans, estime que le CIO ne peut pas envisager d'annuler, purement et simplement, les JO-2020. "Je pense que ce serait dévastateur. Ce ne serait pas juste. Si on reporte les Jeux, cela donnera aux athlètes une chance de rendre positif quelque chose de négatif."